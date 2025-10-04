'Escándalo en palacio' despide su gira gallega en Vilagarcía

Un momento de la representación -

La obra 'Escándalo en Palacio', escrita por el actor y humorista Pedro Ruíz, despide su gira gallega en Vilagarcía. La pieza llegará al Auditorio Municipal el 28 de noviembre, a las 21 horas. Retrata "con humor y elegancia" los problemas de una pareja presidencial "aferrada al poder", en medio de intrigas, secretos y contradicciones. Las entradas están ya a la venta a través de Ataquilla por un precio a partir de 20 euros.

La representación está producida por la compañía gallega Estudo Momento. Tras más de dos años en cartel y con más de 10.000 espectadores, se consolida como uno de los "grandes éxitos do teatro recente en España". Con funciones en Madrid, Oviedo, Valladolid, Santander y todas las ciudades gallegas, ahora llega al fin de su gira. "A obra colleitou unánimes eloxios da crítica e do público pola súa mestura de enxeño, sátira política e glamour", explican desde la productora.

Los actores Ira Ares y Xoán C. Mejuto son los encargados de dar vida a Paola D'Angio y Bernard Mathieu, los protagonistas de la historia, que prometen no dejar indiferentes a los espectadores, con "risas aseguradas durante toda a ficción". La historia está inspirada en la pareja que formaron Marilyn Monroe y John F. Kennedy. Al fnal de la misma, habrá un photocall con los intérpretes y una firma de programas de mano.

En el caso de no acabarse las entradas en la venta online, también se podrán adquirir el propio día en la taquilla del Auditorio, a partir de las 19 horas.