A sardiña molla o pan e a choiva todo o demás en San Miguel de A Torre
As festas son moi esperadas polos veciños, que esta noite bailarán ao ritmo de Saudade e América
Xa di o dito o do veraniño de San Miguel e o certo é que o sol e as elevadas temperaturas acostuman a ser parte das festas de A Torre. Tanto, que os ceos grises e borrallentos tan típicos do outono galego soprenderon a máis de un esta mañán en Vilagarcía. Iso si, nada que bote para atrás as ganas de festa. Nin cortos nin perezosos, os veciños dun dos barrios máis marchosos do municipio armáronse de paraugas e chalecos acolchados (faltaba só Rober Bodegas) para honrar, como se merece, ao patrón.
Foi, primeiro, cunha sardiñada popular e sesión vermú que estivo amenizada pola Charanga do Noroeste, que fixo bailar a todo o barrio, así como polos autóctonos Mocidade da Torre, que non podían faltar nun dos días grandes do ano. As festas de San Miguel son moi esperadas, reunindo aos que quedaron no barrio e aos que están fora arredor dunha das prazas máis verbeneiras de Galicia. Xa desde as cinco da tarde contará coa animación de Javi Solla, pero a noite será de Saudade e América.