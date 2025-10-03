Vilagarcía consigue 3,8 millones más de fondos europeos y el área funcional de Vilanova otros 4,3

El nuevo local para Servizos Sociais en Os Duráns fue adquirido hace unos meses por el Concello - Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía dispondrá de cuatro millones más de euros procedentes de fondos europeos para llevar a cabo cinco proyectos valorados en 6,4 millones. Así lo confirmó el Ministerio de Hacienda, que hizo pública la resolución de los denominados programas EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local) y que sustituyen a los que años atrás se llamaban Edusi. La propuesta presentada por el ejecutivo de Alberto Varela ha logrado superar la criba a la que se presentaron ayuntamientos de toda España. A diferencia de anteriores convocatorias el porcentaje de participación de las arcas municipales pasa de 80% a 20% a ser de 60%-40%. Es decir, Europa pondrá 3,8 millones y el Concello se encarga de financiar los otros 2,6.

Las obras a realizar

Con la concesión de estos fondos el gobierno local podrá sacar adelante unos proyectos que solventarán diferentes demandas. De esa cantidad citada 900.000 euros serán para las obras de reforma y acondicionamiento del Centro Integral de Servizos Sociais que Ravella compró no hace mucho en el barrio de Os Duráns. La idea es que esta área municipal se traslade íntegramente a este espacio –a escasos metros del Consitorio–para trabajar con más espacio y con mayor comodidad. Cabe recordar que la plantilla de este departamento se incrementó en los últimos años.

El segundo proyecto es el de la ampliación de la piscina municipal de Fontecarmoa. Para él se destinarán 3,2 millones de euros con el objetivo de crear un nuevo vaso que se conectarán mediante una pasarela con el actual. De esta forma se responderá ampliamente a la demanda de espacio en estas instalaciones deportivas tanto por parte de usuarios como de clubs.

El traslado de Servizos Sociais al bajo de Vilagarcía, pendiente de la resolución de Europa Más información

El tercer proyecto que se incluye a ser financiado con los fondos EDIL es el de la reforma integral de la calle Veiga do Mar, en Vilaxoán. Para este se destinan 900.000 euros y el proyecto ya fue enseñado a los vecinos. Lo que se busca es mejorar la accesibilidad en un acceso a la localidad por el que transitan vehículos pesados y que no cuenta con pasos seguros para la circulación de peatones. Es una demanda histórica de este enclave del municipio. Para la calle Aduana en Carril, que mejorará sustancialmente su fisionomía, irán 800.000 euros.

El último de los proyectos aprobados es el de la ampliación y electrificación del servicio de préstamo de bicicletas, Vaibike!. Para esto se destinarán 700.000 euros. Esto además permitirá llevar este servicio a las zonas rurales.

La noticia fue recibida con alegría por parte del equipo de Alberto Varela. “Nesta convocatoria unha das cousas que se primaba era que se presentaran proxectos maduros e, igualmente, que as entidades contaran con plans como a Axenda 2030 ou a de Mobilidade. Nós chegamos cos deberes feitos e daí a aprobación do PAI. Outras entidades con moita máis poboación e presuposto, de Galicia e de España, quedaron fóra da resolución”, subraya la portavoz del gobierno, Tania García.

Vilagarcía opta a 6,4 millones de Europa para ampliar la piscina, mejorar Veiga do Mar y llevar el VaiBike al rural Más información

Para el regidor esta noticia marca “outro día histórico. Sempre dixemos que alí onde se puidera conseguir financiación allea alí estariamos e conseguímolo outra vez. Levamos catro de catro: Edusi, PSTD, Next Generation e agora EDIL. Iso significa que podemos seguir construíndo cidade sen ter que pedir máis esforzos fiscais aos nosos veciños”.

La portavoz municipal por su parte no quiso dejar pasar por alto “a actitude do resto da Corporación en comparación coa capacidade de xestión do equipo de Alberto Varela”. Apunta que “a solicitude dos catro millóns de euros a Europa para proxectos de 6,4 non contou nin co apoio do PP nin co de EU, os mesmos que onde dicían no pleno que os orzamentos municipais son fume”.

Desde el gobierno local señalan que en esta ocasión –debido al cambio de criterios en cuanto a plazos y porcentajes–decidió ser cauto en la solicitud de financiación, que podría ser mucho mayor. Según las nuevas normas si en marzo de 2027 los proyectos están ejecutados en un 40% entonces la entidad beneficiaria podrá solicitar el aumento de fondos para llegar, incluso, hasta los 15 millones de euros. El gobierno local vilagarciano es optimista respecto a poder conseguir este reto.

Otros concellos arousanos

Lo cierto es que Vilagarcía no fue el único concello de la Ría de Arousa que consiguió fondos vinculados a este programa europeo. Según la resolución del Ministerio de Hacienda – y que puede consultarse en abierto en su página web– el área funcional de Vilanova todavía ha obtenido una cantidad mayor que sus vecinos vilagarcianos. En total la resolución indica que se le han concedido 4,3 millones de euros para proyectos valorados en 7,2 millones.

No ha tenido la misma suerte –o al menos no de momento– el Concello de Sanxenxo, que solicitó exactamente la misma cantidad que la administración local vilanovesa. Sin embargo –y según el Ministerio–su petición está en reserva porque no han alcanzado la punturación suficiente y que es indispensable para poder dar el “sí” a la liberación de estos fondos europeos.

Por su parte del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, felicitó a los concellos que lograron fondos. Manifestó que “nuestra provincia ha captado más de 76 millones de euros” entre las resoluciones aprobadas. Losada definió como “acierto” el que sean los concellos los que desarrollen proyectos en beneficio de la ciudadanía”.