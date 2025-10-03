Piden ocho años de cárcel para un acusado de violar a una mujer en Vilagarcía

Fachada de la Audiencia de Pontevedra -

La Fiscalía de Pontevedra solicita ocho años de prisión para un hombre acusado de violar a una mujer en su domicilio, en el partido judicial de Vilagarcía. Los hechos sucedieron en 2019 y llegan a la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra el próximo jueves.

El Ministerio Público también solicita que se prohíba al acusado aproximarse a la víctima a menos de 500 metros, a su domicilio (aunque no se encuentre en él), a su lugar de trabajo y a cualquier lugar donde se halle o frecuente, por un tiempo de 10 años. Durante el mismo periodo, no se podrá comunicar con ella por ningún medio, ni directa ni indirectamente, según la petición del fiscal, que también recoge un tiempo de libertad vigilada de seis años, posterior a su salida en prisión.

El escrito de acusación de Fiscalía también reclama una indemnización para la víctima de 20.000 euros, por el tratamiento psiquiátrico y psicológico que necesitó y por el daño moral sufrido.