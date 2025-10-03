Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Piden ocho años de cárcel para un acusado de violar a una mujer en Vilagarcía

El fiscal solicita una orden de alejamiento de 50 metros durante diez años y seis de libertad vigilada tras la salida de prisión

Olalla Bouza
03/10/2025 16:42
Fachada de la Audiencia de Pontevedra -

La Fiscalía de Pontevedra solicita ocho años de prisión para un hombre acusado de violar a una mujer en su domicilio, en el partido judicial de Vilagarcía. Los hechos sucedieron en 2019 y llegan a la sección segunda  de la Audiencia de Pontevedra el próximo jueves.

El Ministerio Público también solicita que se prohíba al acusado aproximarse a la víctima a menos de 500 metros, a su domicilio (aunque no se encuentre en él), a su lugar de trabajo y a cualquier lugar donde se halle o frecuente, por un tiempo de 10 años. Durante el mismo periodo, no se podrá comunicar con ella por ningún medio, ni directa ni indirectamente, según la petición del fiscal, que también recoge un tiempo de libertad vigilada de seis años, posterior a su salida en prisión.

El escrito de acusación de Fiscalía también reclama una indemnización para la víctima de 20.000 euros, por el tratamiento psiquiátrico y psicológico que necesitó y por el daño moral sufrido.

Te puede interesar

El ideal gallego

A juicio por traficar en la calle de Vilagarcía con ocho papelinas de heroína y cocaína
Olalla Bouza
Los trabajos en la futura piscina fueron supervisados por los dos responsables políticos

La obra de Porto Piñeiro avanza con la construcción de la piscina
Fátima Frieiro
El nuevo local para Servizos Sociais en Os Duráns fue adquirido hace unos meses por el Concello

Vilagarcía consigue 3,8 millones más de fondos europeos y el área funcional de Vilanova otros 4,3
Fátima Frieiro
El Atlético Villalonga quiere volver a puntar en casa, esta vez sumando tres puntos

El Atlético Villalonga ansía su primera victoria a costa del filial del Madrid CFF en San Pedro
Gonzalo Sánchez