Lobezno y Spiderman toman la Rivas Briones para vivir la magia de Curtas

Spiderman fue uno de los personajes que interactuó con los visitantes - Mónica Ferreirós

Era una cita muy importante y no se la quisieron perder. Anunciaron su presencia como figuras en la exposición, pero también estuvieron en carne y hueso: Lobezno y Spiderman se convirtieron en las estrellas de la noche de inauguración de la nueva edición de ‘Curtas, Festival do Imaxinario’, un evento durante el cual Vilagarcía se convierte en la meca del cine, especialmente del fantástico y de terror. Un ámbito en el que se mueven, como pez en el agua, los personajes de los comics que entretuvieron a generaciones desde hace décadas. Por ello, no es de extrañar que los padres se convirtiesen de nuevo en hijos durante un evento en el que todos se lo pasaron como niños.

Lobezno y Spiderman son protagonistas de la exposición ‘Infinity Heroes Showroom’, una de las tres que ya se puede ver en la Rivas Briones, escenario junto al Salón García de un Curtas cada vez más internacional.

Es una muestra con figuras a tamaño real, réplicas de cascos y otros artefactos, dioramas y estatuas de calidad museística con los más destacados personajes del universo Marvel. Así, los fans podrán hacerse fotos con los ya mencionados, pero también con Thor, Daredevil, Iron Man o el Capitán América. Podrá visitar hasta el 16 de noviembre.

Las exposiciones forma parte de la programación paralela de Curtas que, en realidad, comenzará el grueso de su actividad dentro de tres semanas. Además de la de héroes, se puede ver en las instalaciones situadas en la Casa de Cultura las muestras ‘Santipérez: unha vida debuxando pesadelos’ y ‘As Rais do Dragón: A obra gráfica de Tomás Hijo’. Ambas contarán con la visita de los artistas.

La primera repasa la vida de uno de los ilustradores de terror más espectaculares, que consigue impregnar sus obras con una atmósfera lúgubre. Nacido en Madrid en 1970, comenzó publicando sus historietas en los años 90, en la revista Crepy. Desde entonces, ya tiene cuatro álbums editados y es colaborador habitual de la revista Cthulhu.

En cuanto a la muestra sobre Tomás Hijo, se pueden encontrar desde los mundos de J.R.R. Tolkien a Guillermo del Toro, con obras realizadas con la técnica de gravado sobre linóleo, que consiste en tallar un hierro, entintar con un rodete las partes resaltadas y prensarlo.

Referente mundial

Aún queda una cuarta exposición por inaugurar dentro de una amplia programación de Curtas, que comenzará el día 24 y se extenderá hasta el 2 de noviembre. Recientemente fue escogido como uno de los 90 mejores festivales de género del mundo por Dread Central, el medio líder en terror. Con más de medio siglo de historia, es el decano en Galicia y la mayor celebración de género en el noroeste peninsular. Destaca además por su capacidad para generar experiencias, con actividades gratuitas para llegar a toda la población y que cuentan con un gran número de asistentes. A todo esto se suma siempre el factor sorpresa que tan mágicamente traspasa la pantalla, para hacer de los espectadores protagonistas de Curtas.

Numerosos estrenos

En su sección oficial, realizó una selección de entre más de dos mil obras procedentes de 54 países diferentes. Podrán verse 13 estrenos mundiales, cuatro internacionales, seis europeos, 23 españolas y 26 de Galicia. Todo un viaje por terrores diversos e innombrables. l