La huelga de médicos paraliza operaciones en el mismo día y consultas en el Hospital

Imagen del Hospital Comarcal do Salnés -

Isabel Pérez, una vecina de Bamio, ha presentado reclamación formal en el Hospital do Salnés después de que –ya ingresada y después de esperar varios meses por una operación de cadera– la mandasen ir para casa a escasas horas de la intervención a consecuencia de la huelga médicos. La mujer y su pareja no critican las protestas, sino “o feito de que nos mandaran vir” y también que “agora vannos ter que reprogramar outra vez e a saber cando nos toca”. Ella, que fue operada también del corazón hace medio año, tiene nula movilidad. “É urxente”, indican. No fueron los únicos afectados por el paro de los servicios sanitarios, sino que algunos pacientes que tenían consultas fueron advertidos prácticamente en el momento de que no se estaban realizando a consecuencia de huelga. Una situación que también afectó a la Atención Primaria.

Las cifras del Sergas

Des del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés señalaron mediante un comunicado que el seguimiento de la huelga de médicos alcanzó el 23,5% en los centros sanitarios de la comunidad gallega. Según esta misma fuente el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales alcanzó el 29,5% en el turno de mañana, una cifra que en comarcales como el de O Salnés se redujo al 19,8%.

Por su parte el Sergas también apunta que en la Atención Primaria el seguimiento de la huelga llegó a ser del 10,67%. Aseguran que se respondió de forma adecuada a todas las urgencias y que siguen trabajando desde la Xunta para conseguir mejores condiciones laborales para sus profesionales.