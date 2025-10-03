Joam Berride lleva su expresionismo a Cambre

Una de las obras de la exposición -

El pintor vilagarciano Joam Berride expone 'Visionarios Enigma 2067' en el Centro Empresarial de Tambre. El acto de inauguración es el miércoles, 8 de octubre, y la muestra cuenta con alrededor de 30 cuadros de diferentes series artísticas, realizados con pintura acrílica y técnicas mixtas de diferentes formatos.

Joam Berride es un pintor expresionista nacido en Vilagarcía, que posee una amplia formación artística en la que destaca su paso por distintas escuelas de arte en Barcelona, el Círculo de Bellas Artes de Madrid o el CEIC de Betanzos, así como la Escola de Pintura Xusto Moreda, en A Coruña. Desde los años 80 participa en exposiciones colectivas e individuales en Galicia, así como en otros puntos de la península y en Europa. En el campo de la ilustración, también participó en diferentes proyectos.

Destacan desde la organización del evento su estilo expresionista, "e ás veces próximo á abstracción". A Cambre llega con un trabajo agrupado en varias series: 'Veleiros das Estrelas, obras donde los protagonistas son las fantasías de estas embarcaciones y su navegar sin fin; 'Refugee camps', sobre los campos de refugiados en el undo; 'Aprendendo a voar', en las que los elementos aéreos son protagonistas; y la más reciente, 'Visionarios', en la que la abstracción abarca el motivo "e a pintura avanza sen protocolos nin límites interiores, onde xorden diferentes personaxes que percorren o mundo para capturar memoria e avanzar nos seus vaticinios", explican desde la organización.

La exposición se puede visitar hasta el 24 de octubre, en horario de lunes a viernes de 9 a 14 por la mañana y de 16 a 20 por la tarde, aunque se recomienda avisar previamente de la visita en el teléfono 981552850.