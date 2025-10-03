El PP tacha de "despropósito" la gestión del "bipartito que encabeza Varela" en Vilagarcía

Parte del grupo municipal del PP en un Pleno -

El Partido Popular de Vilagarcía asegura no salir “de su asombro” ante la “falta de gestión” del “bipartito”, en alusión al acuerdo entre PSOE y BNG para la aprobación de los Presupuestos. “Llegan muy tarde”, incide la portavoz de la formación conservadora, Ana Granja. Las cuentas de 2025 fueron aprobadas en el Pleno extraordinario del jueves y desde el principal partido de la Corporación critican que se aplazase la sesión ordinaria de septiembre. “Presentaron un borrador, como hicieron el año pasado, pero seguimos sin conocer el documento definitivo. La única información actualizada que tenemos es por la prensa”, lamenta Granja.

Asimismo, reprochan a los socialistas la falta de contactos previos y apuntan que tienen un documento con más de 70 propuestas, lo que consideran una “falta de respeto” no “hacia el PP” sino hacia “los vecinos de Vilagarcía”. Otra crítica se centra en la intención de pedir un préstamo de 3 millones, que se suma a los cinco solicitados el año pasado. “De los 21 presupuestados para inversiones, solo se ejecutaron 5, poco más del 20%”, apunta el PP sobre el año pasado. Por ello, consideran que el gobierno de Varela “es de mucho ruido y pocas nueces”.