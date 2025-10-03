El Concello de Vilagarcía reparte 178.000 euros entre Cáritas, Cruz Roja y otras entidades

La edil de Servizos Sociais, Tania García - Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía acaba de aprobar destinar 178.100 euros en subvención para repartir entre 15 entidades sociales que desarrollo sus programas en el término municipal. Son ayudas de concesión directa y se distribuyen desde hace años, para contribuir a la labor que hacen para la sociedad, especialmente entre los colectivos sensibles o en situación de vulnerabilidad, y que se complementan con otras acciones de la administración pública.

La Concellería de Servizos Sociais, que dirige Tania García, reparte la mayor cuantía a Cáritas y Cruz Roja, las entidades que desarrollan una línea de acción más amplia y gestionan servicios tan necesarios y costosos como el albergue, el comedor social o la casa de acogida de San Cibrán. Además, las dos entidades llevan a cabo otras iniciativas de atención a personas en riesgo de exclusión social, en colaboración con el departamento que dirige Tania García. En concreto, Cruz Vermella recibe 91.800 euros (84.000 son para el albergue), mientras que para Cáritas van 45.500 euros, de los cuales 36.000 se los lleva directamente el servicio de comidas y desayunos en la sede de Rosalía de Castro.

La tercera subvención más cuantiosa, de 17.000 euros, la recibe Acción contra el Hambre, colectivo con el que el Concello organiza anualmente el programa de inserción laboral 'Vives Emprega'. Ayudas de 3.000 euros reciben entidades como Con Eles, Amencer-Aspace y la Fundación Lar, en todos los casos para financiar gastos de actividades dirigidas a sus respectivos usuarios y familias. Una cantidad similar también se le concede a Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, para la ejecución del programa Vacacións en Paz, que cada año permite que niños y niñas de los campamentos de refugiados pasen el verano acogidos por familias gallegas.

La Asociación Galega de Linfedema obtiene una subvención de 1.800 euros para realizar labores informativas y de sensibilización de las pagolotías vasculares. Ayudas por importe de 1.500 euros reciben Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home, la Asociación Española contra el Cáncer o el Centro Ocupacional de Saiar, la Fundación Galega contra o Narcotráfico, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Vilagarcía o el colectivo de enfermos de Parkinson.

Por último el departamento que dirige Tania García subvenciona con 500 euros a la asociación de lucha contra las enfermedades del riñón Alcer o a la Asociación Cromosomos X.