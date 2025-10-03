A juicio por traficar en la calle de Vilagarcía con ocho papelinas de heroína y cocaína

Un coche patrulla de la Policía Nacional de Vilagarcía -

Un vecino de Vilagarcía se enfrenta a una petición de pena de cuatro años de prisión por un delito contra la salud pública. Fue interceptado hace dos años por la Policía Nacional cuando, en plena calle, trataba de vender dosis preparadas de heroína y cocaína.

Los hechos ocurrieron, según se recoge del escrito de la Fiscalía, a las 11 horas del 29 de noviembre de 2023, en la Rúa Porto, donde el acusado se acercó a dos hombres con los que había mantenido antes conversación telefónica. Fue interceptado por un agente de la Policía Nacional, que estaba haciendo labores de vigilancia, cuando iba a hacer entrega de dos papelinas a cambio de dinero.

En la mano llevaba otra bolsa termosellada que contenía otras seis papelinas. Todas fueron itnervenidas, conteniendo en total 0,8 gramos de heroína con riqueza del 34,43% y un valor en el mercado de 160 euros; y 0,814 gramos de cocaína con riqueza del 94,3% y un valor de 242 euros en el mercado ilícito.

El fiscal considera probado que tales sustancias, que están incluidas en la Lista I y IV del Convenio de 1961 sobre estupefacientes, "eran poseídas por el acusado con la intención de lucrarse con su venta en el mercado ilícito de estupefacientes". Por ello, los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

El juicio llega la próxima semana a la Audiencia de Pontevedra y el vilagarciano se enfrenta a una petición de pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, así como a una multa por importe de 1.206 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de dos meses.