Diario de Arousa

Vilagarcía

Ya está aquí la Navidad: Vilagarcía decora sus farolas

Iluminaciones Santiaguesas coloca alumbrado ya en calles como Fariña Ferreño o Alejandro Cerecedo

Olalla Bouza
02/10/2025 20:00
colocacion alumbrado
Colocacion alumbrado -

La empresa adjudicataria, Iluminaciones Santiaguesas, comenzó ayer, 2 de octubre, y con unas veraniegas temperaturas superiores a los 25 grados, la colocación de la decoración de Navidad. Fueron las calles próximas a Alejandro Cerecedo y Fariña Ferreño las primeras en lucir nuevos arcos en sus farolas, con las estrellitas típicas de las fiestas de diciembre en sus extremos. La operación llamó la atención de numerosos viandantes y también llegó al mundo de las redes sociales: Pero nadie debe rasgarse las vestiduras.

Todavía hay gente en las playas de Vilagarcía “rebañando” los últimos coletazos del verano. Podrán seguir haciéndolo: Papá Noel llegará en el horario previsto y la iluminación no se encenderá hasta dentro de dos meses. Es la propia planificación de la empresa, que se encarga de más municipios en toda Galicia, la que provoca estos trabajos, que sin duda llaman la atención cuando el verano todavía se está despidiendo y ni siquiera dio tiempo a cambiar el armario.

Sorpresa entre la ciudadanía

Iluminaciones Santiaguesas será de nuevo la encargada de decorar las calles durante las navidades, ya que la empresa y el Concello prorrogaron el contrato firmado en 2024. Asumen también, por tanto, la iluminación de las fiestas patronales de Santa Rita y San Roque de 2026. El importe es de 115.000 euros y entre las obligaciones adquiridas por la adjudicataria se encuentra la de renovar al menos la mitad de sus arcos luminosos.

Algunos ya se pueden ver ahora colocados en las inmediaciones del recinto ferial de Fexdega. Pero todavía habrá que esperar para verlos encendidos. La sorpresa de la ciudadanía es comprensible si se tiene en cuenta que la decoración navideña llega cada año antes. Y no solo a Vigo. También a escaparates y estantes de comercios de Vilagarcía, algunos con pasillos ya totalmente temáticos.

