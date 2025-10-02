Vilagarcía pide celeridad a la Xunta para ampliar O Pousadoiro ante los planes de marcha de dos empresas

Vistas del polígono de O Pousadoiro -

El Concello de Vilagarcía reclama a la Xunta de Galicia celeridad para la ampliación del polígono de O Pousadoiro, tras el anuncio de dos empresas, Dimax e Impex Metal, de que buscan suelo en Baión (Vilanova) para instalar al menos parte de sus fábricas. "Non é máis que o refrendo ao que vimos advertindo dende hai anos: a necesidade de incrementar o solo industrial" en el municipio, señala el gobierno local.

De hecho, desde el ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela consideran que "se, como vimos reclamando dende hai moito tempo, esa actuación estivera feita, agora non nos atoparíamos con esta situación, na que as empresas que teñen e seguirán tendo aquí a súa sede, eben buscar noutro concello onde ampliar as súas instalacións".

En este sentido, desde Ravella inciden en que la "negativa" de la Xunta a poner en marcha esta ampliación, que reclamaban tanto el Concello como los empresarios, "so mudou cando Vailagarcía e Caldas de Reis anunciaron un convenio coa Zona Franca de Vigo para desenvolver un proxecto que permitía gañar 200.000 metros cadrados máis sí na parte vilagarciá". Fue tras la firma del protocolo, apuntan los de Varela, cuando "o Partido Popular decidiu desempoar un proxecto que levaba quince anos nun caixón". Por ello, se preguntan cuánto tardará el PP local en "botarlle a culpa ao goberno municipal do feito de que as empresas locais teñan que buscar novos espazos fóra do noso concello".

A este respecto, recuerdan que ya en 2017 el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo durante la visita a la fábrica Kemegal que no habría segunda fase hasta que el resto de polígonos estuviesen llenos. "As consecuencias de tal forma de pensar e xestioanr están á vista", apuntan desde el gobierno de Varela.

Por su parte, el Concello se compromete a seguir trabajando para que el tejido productivo de Vilagarcía "sexa cada día máis grande e máis forte, malia os atrancos que se pretenden poñer. O certo é que hoxe Vilagarcía ten máis empresas e negocios e máis xente traballando que nunca, o que se traduce nos mellores datos de emprego en décadas e un dinamismo económico que a consolidan como cabeceira comarcal e unha das principais cidades e municipios de Galicia", señalan fuentes municipales.

Pendiente de adjudicar

La Consellería de Industria sacó a licitación en julio la redacción del instrumento que reordenará el suelo industrial en el polígono de O Pousadoiro y el instrumento necesario para su ampliación. Por un precio de salida de algo más de 230.000 euros, todavía está pendiente de adjudicación. De hecho, ayer, 1 de octubre, se celebró la primera mesa de contratación, según aparece recogido en la web de Contratos de Galicia.

Es, en cualquier caso, un procedimiento que lleva sus tiempos. El plan de ordenación tiene un plazo de ejecución de 24 meses y comprende, también, el proyecto de urbanización y la creación de parcelas. Habrá dos ámbitos de actuación, situados al norte y al sur de la PO-305: en el este se desarrollarán 28.654 m2, íntegramente en Vilagarcía; y al sur de 183.600 m2 nuevos, que se distribuirán a partes iguales entre Caldas y la capital arousana.

Plan de comercialización de Sea

Suelo Empresarial Atlántico, por su parte, pone a la venta parcelas industriales en sus polígonos gallegos desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre. La enajenación de las parcelas se realizará mediante el procedimiento habitual: Concurso abierto con licitación al alza, siendo el criterio de valoración la proposición económica.

El Plan de comercialización de SEA mantiene los precios de las parcelas vigentes desde 2023, con una experiencia que, dicen, confirma que existe demanda en el tejido empresarial gallego. Además, se compromete a seguir incentivando la venta con precios competitivos.

En las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia, SEA gestiona los polígonos industriales de Catoira y Vilanova. En el primero, todas las parcelas disponibles serán ofertadas en la modalidad de compraventa y derecho de superficie con opción de compra; en cuanto al parque empresarial vilanovés, la oferta es, exclusivamente, en régimen de compraventa.