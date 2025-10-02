Sin sorpresas: PSOE y BNG votan juntos para aprobar el Presupuesto de Vilagarcía

Los asuntos económicos centraron el debate en Ravella - Gonzalo Salgado

No hubo sorpresas y, tal y como ya se había anunciado en días pasados, los ediles del PSOE y del BNG levantaron la mano a la vez para aprobar el presupuesto económico para este 2025. A menos de tres meses de que acabe el año y no sin escuchar las críticas de otras formaciones como Partido Popular y Esquerda Unida que criticaron la gestión del equipo de gobierno a nivel económico y el “seguidismo” de los ediles nacionalistas.

Lo cierto es que en el hemiciclo de Ravella se evidenciaron en el debate dos posiciones: por una parte la del gobierno socialista y la de los ediles del BNG arropando el contenido del documento económico y por otra la postura de la oposición que –aunque votó en contra de las cuentas– difería en argumentos dependiendo de si venían de las filas de EU o del Partido Popular.

Estas son las inversiones por tres millones de euros que contempla el Presupuesto que propone el gobierno local de Vilagarcía Más información

Fue la portavoz del gobierno, Tania García, la encargada de sacar pecho por un presupuesto que asciende a los 39 millones de euros y la que agradeció la “oposición construtiva, dialogante e ás veces tamén esixente” ejercida por el Bloque. Desde el banquillo nacionalista su portavoz, Xabier Rodríguez, aplaudió el trabajo realizado por su grupo a la hora de “ser capaces de incluír no orzamento cuestións que nos piden os veciños, que non son obras faraónicas, pero que responden ao modelo que nós queremos para a cidade”. La única y tímida crítica al ejecutivo de Varela fue la de que “este orzamento chega tarde”. En su segunda intervención los dardos del líder del Bloque se centraron fundamentalmente en el Partido Popular y en su “mutismo” a la hora de “criticar á Xunta de Galicia”.

"Es humo"

Los conservadores liderados por Ana Granja definieron las cuentas como “humo, porque sabemos perfectamente que no van a ser capaces de ejecutarlas”. De hecho echó la vista atrás hacia el presupuesto de 2024 – también pactado con el BNG para su aprobación– para señalar que “hay millones de euros que no se invirtieron y proyectos que figuraban en aquel entonces y de los que no se sabe absolutamente nada”. Habló el PP de cuentas “ideológicas” y no de “las que responden a lo que los vecinos realmente quieren”.Los populares tildaron a PSOE y BNG de “bipartito”, mientras que nacionalistas y socialistas se defendieron haciendo alusión por su parte al “bipartito da oposición”. Los conservadores no hablaron en su intervención de ninguna propuesta firmada por ellos.

Por la contra desde EU su portavoz, Juan Fajardo, aprovechó su intervención no solo para la crítica, sino para poner sobre la mesa alguna de las aportaciones que planteó al gobierno local para incluir en el presupuesto y que finalmente no se tuvieron en cuenta. “Eu teño claro que son uns orzamentos ideolóxicos, o tema é que non son de ideoloxía de esquerdas como nos queren facer crer”, subrayó. Lamentó “intervencións meramente estéticas” –como las que figuran para el Balneario– “mentres hai xente vivindo dentro” y volvió a reclamar obras sociales como un centro de día o una residencia de mayores.

El BNG adelanta 17 propuestas para la negociación del Presupuesto de 2026: “É só o principio” Más información

Fue a esto a una de las primeras cuestiones que respondió el alcalde, Alberto Varela, en su intervención para cerrar el debate: “Señor Fajardo, parece que se esquece vostede de cales son as competencias da Xunta. Nunca lles recrimina nada”. El regidor defendió sus cuentas y dio la vuelta a los términos utilizados por la oposición para criticarlas. “Claro que son continuístas, porque temos claro que é o que queremos para Vilagarcía e claro que teñen ideoloxía e vese no incremento das partidas para as áreas sociais e para axudar aos máis vulnerables”, expresó. Concluyó, antes de la poco sorpresiva votación, con un “é un orzamento bo”.