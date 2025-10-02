Qué hacer el sábado en Vilagarcía: Los amantes del teatro tienen una cita en el Auditorio

Obra de teatro 'Nada se Sabe' - ROCIO CIBES

La obra de teatro inclusivo 'Nada se sabe', nominada a los premios María Casares, llega este sábado al Auditorio Municipal de Vaalgarcía. la pieza pretende que los espectadores reflexionen sobre los prejuicios y barreras a las que se enfrentan día a día las personas con discapacidad. La función comienza a las 20 horas, con una duración aproximada de 60 minutos, y las entradas están ya a la venta a través de Ataquilla.

La actuación es posible gracias a la colaboración de la Concellería de Cultura de Vilagarcía con la Rede Galega de Teatros e Auditorios y la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic).

La pieza es una coproducción del Centro Dramático Galego y Culturactiva Producións. Basada en el libro 'A taberna de Clitia', de Manuel Lourenzo, habla de las personas desplazadas por la sociedad, pero, especialmente, "dos homes e mulleres imprescindibles que, a pesar de estar na soidade máis absoluta contra a súa vontade, resisten"·, tal y como puede leerse en su sinopsis. Es una reflexión sobre la discapaicdad, sobre ser "diferente" y la discriminación.

Corina Alfonso, Rubén Bargiela, Alba Chao y Elvis García componen el elenco de actores, llevando sobre las tablas una resignificación del texto desde la perspectiva de la diversidad, advirtiendo al público.

Las entradas ya se pueden adquirir online por un precio de 5 euros, con descuentos para desempleados, mayores de 65 años o titulares de Carné Xoven, que pagarán 3 euros. Las circunstancias descritas deberán ser acreditadas en el control de acceso. Si no se agotan, también habrá entradas el propio día en la taquilla del Auditorio, desde las 18 horas.