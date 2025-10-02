Mi cuenta

Vilagarcía

La AAVV de Cornazo convoca una charla sobre pesticidas y macroplantaciones

Será el sábado, a las 19 horas, en la Casa da Cultura de Borrizos

Olalla Bouza
02/10/2025 17:36
Cartel charla pesticidas
Cartel de la charla -

La Asociación de Veciños Agustín Romero, de Cornazo, organiza una charla en la que participa la Plataforma pola regulación dos sulfatos y el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG). Se trata de una conferencia informativa y abierta al público sobre los "graves impactos socioambientais derivados do uso de pesticidas e a expansión das macroplantacións", explican desde el colectivo.

Bajo el título 'Perigos dos pesticidas e macroplantacións", el coloquio busca ofrecer un análisis detallado de las consecuencias para la salud pública y el medio ambiente que supone el uso indiscriminado de fitosanitarios "e o modelo produtivo das grandes explotacións".

La charla será el sábado, 4 de octubre, a las 19 horas, en la Casa da Cultura de Os Borrizos. El evento, señalan desde el colectivo, es una oportunidad "para que a veciñanza, produtores e calquera persoa interesada poida coñecer de primeira man a realidade e as propostas para avanzar cara a modelos agrícolas máis sostibles e respectuosos coa saúde e o territorio".

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Los organizadores animan a la ciudadanía a asistir y participar en el debate "sobre un tema de vital importancia para o futuro rural e a calidade de vida".

