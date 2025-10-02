La AAVV de Cornazo convoca una charla sobre pesticidas y macroplantaciones
Será el sábado, a las 19 horas, en la Casa da Cultura de Borrizos
La Asociación de Veciños Agustín Romero, de Cornazo, organiza una charla en la que participa la Plataforma pola regulación dos sulfatos y el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG). Se trata de una conferencia informativa y abierta al público sobre los "graves impactos socioambientais derivados do uso de pesticidas e a expansión das macroplantacións", explican desde el colectivo.
Bajo el título 'Perigos dos pesticidas e macroplantacións", el coloquio busca ofrecer un análisis detallado de las consecuencias para la salud pública y el medio ambiente que supone el uso indiscriminado de fitosanitarios "e o modelo produtivo das grandes explotacións".
La charla será el sábado, 4 de octubre, a las 19 horas, en la Casa da Cultura de Os Borrizos. El evento, señalan desde el colectivo, es una oportunidad "para que a veciñanza, produtores e calquera persoa interesada poida coñecer de primeira man a realidade e as propostas para avanzar cara a modelos agrícolas máis sostibles e respectuosos coa saúde e o territorio".
La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Los organizadores animan a la ciudadanía a asistir y participar en el debate "sobre un tema de vital importancia para o futuro rural e a calidade de vida".