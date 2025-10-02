Estas son las concentraciones en Arousa contra el asalto de Israel a la flotilla

Concentración contra el genocidio en Vilagarcía -

El asalto de Israel a la flotilla rumbo a Gaza, en la que iban numerosos representantes de la sociedad y la política española, así como otros activistas mundiales, como la sueca Greta Thunberg, provocó protestas por todo el mundo. También en España y, en concreto, en Galicia y en Arousa, donde hay convocadas concentraciones para esta tarde.

Serán en Vilagarcía, Sanxenxo y Ribeira. La mayoría están previstas para las 20 horas, para reclamar la liberación de los detenidos y que se permita la llegada a Gaza con ayuda humanitaria de todos los barcos que forman parte de la flotilla.

En Vilagarcía será en la Praza de Galicia y en Ribeira en la Praza do Concello. Ambas están previstas para las 20 horas, mientras que en Sanxenxo será media hora antes, a las 19:30, en la Praza dos Barcos.

Solo tres barcos de la flotilla continúan su estela solidaria para llevar ayuda a la población palestina. Decenas de ellos fueron asaltados y hay cientos de detenidos, entre los que se encuentran 30 españoles. El rostro más conocido que se ha confirmado hasta ahora es el de la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.