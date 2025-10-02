El fin del verano deja 352 nuevos parados en Arousa

Una camarera en una terraza de O Salnés -

El fin del verano eleva de forma notable las cifras del desempleo en las comarcas de Barbanza, Ulla-Umia y O Salnés, con 352 nuevos demandantes inscritos en las listas del Sepe. Son cien más del doble de los que se registraron durante el mismo mes del año anterior, cuando la llegada del otoño a Arousa vino con la destrucción de 124 empleos (saldo de los creados más los que se pierden).

Es, de nuevo, la comarca más turística de Arousa, la de O Salnés, la que destruye un mayor número de puestos de trabajo, vinculado a la temporalidad del sector hostelero. O Salnés acaba con 178 demandantes más en las listas del Sepe, siendo precisamente Sanxenxo, con 37 nuevos parados, el que más pierde. La cabecera del ranking de creación de empleo durante el verano lidera ahora la tendencia inversa, aunque las cifras están muy proporcionadas. Le sigue Vilanova (34) y Vilagarcía (32), mientras que O Grove pierde 23 trabajadores y Cambados 22. Ya más alejados se encuentran A Illa (15), Meaño (14) y Ribadumia (3). La excepción la marca Meis, que cuenta con 2 parados menos que en el mes de agosto.

En total, la comarca de O Salnés tiene 4.064 demandantes de empleo. Es en todos los sectores donde aumenta el desempleo, pero la palma se la lleva el de servicios. Así, son 149 los trabajadores más los que buscan un puesto de trabajo en comercio y hostelería tras el mes de septiembre y un otal de 2.848; mientras tanto, en construcción hay 293 demandantes, 11 más que en el mes pasado; en industria 450 (+6) y en agricultura y pesca un total de 174 (5 más).

Excepción en la industria de Ulla-Umia

En Barbanza son 105 puestos de trabajo los que se perdieron durante el mes de la vuelta al colegio. Es Boiro el municipio que peor parado salió del fin del verano, con 56 demandantes más, seguido de Ribeira (30). El municipio que menos parados gana es Rianxo (2) y A Pobra pierde 17 trabajadores.

En la zona norte de Arousa se da la misma dinámica que en la sur y es el sector más turístico el que peor saldo presenta. Los demandantes de un empleo en los servicios suman 1.592, 78 más que en el mes anterior; en construcción, hay 103 personas a la espera de un empleo, lo que supone 6 más que en agosto; la industria cuenta con 273 demandantes, 7 más que en el mes anterior y el sector que menos incremento registra es el de la pesca y la agricultura, la igual que O Salnés muy vinculado al marisqueo, donde hay 91 inscritos en las listas del Sepe, solo uno más que en el tercer mes de la temporada estival.

En cuanto a la comarca fluvial, la de Ulla-Umia, son 1.283 las personas que buscan un empleo, 69 más que en el mes anterior. Todos los concellos destruyen empleo, pero lidera la lista la cabecera, Caldas (20), seguida de Moraña (17), Pontecesures (13), Portas (8), Cuntis (7), Valga (3) y Catoira (1). Con 69 demandantes más (y un total de 867) es el sector servicios, de nuevo, el que registra el mayor incremento del paro; mientras que la industria marca la excepción en Ulla-Umia, con la creación de diez empleos.

Comparativa anual

Son un total de 7.589 los vecinos que buscan trabajo en los municipios arousanos, casi mil menos que los que se encontraban en el paro en septiembre de 2024.