Arousa clama contra el asalto de Israel a la flotilla y pide la liberación de los detenidos

Asistentes a la concentración de Vilagarcía - Gonzalo Salgado

La sociedad arousana salió a la calle para clamar contra el asalto de Israel a la flotilla que acudía con ayuda humanitaria a Gaza. Vilagarcía, Ribeira y Sanxenxo acogieron concentraciones de apoyo a la población palestina y a los activistas detenidos. Los asistentes reclamaron su liberación y el fin del genociodio, así como una respuesta más contundente de Europa.

Las localidades de O Salnés y Barbanza se sumaron a la convocatoria de protestas en el conjunto español y, en concreto, en diversos puntos de la geografía gallega. Bajo el lema “A flotilla somos todas” reclamaron la liberación de los detenidos.

Sanxenxo fue la primera de las localidades en concentrarse, a las 19:30 horas en la Praza dos Barcos. Media hora después, lo hacían en Vilagarcía (Praza de Galicia) y en Ribeira (en las inmediaciones de la Casa Consistorial), donde los asistentes llevaron banderas y símbolos palestinos. En la capital arousana también se están recogiendo firmas contra el genocidio y hay una campaña de apoyo a Palestina visible no solo en la fachada del Concello, sino en la de numerosos escaparates de comercios y locales hosteleros y de servicios, como peluquerías o clínicas, entre otros negocios. En los próximos días hay más actos previstos en Arousa.