Últimas plazas gratuitas para visitar Cortegada: Hazte con una

Vistas de la isla de Cortegada - Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía, a través del área de Turismo que dirige Álvaro Carou, pone a disposición de los ciudadanos las últimas 180 plazas para visitar la isla de Cortegada, a través de la campaña 'Vilagarcía 100%', que está a punto de llegar a su fin.

Las reservas se gestionarán a través del portal y cada usuario podrá hacerse con un máximo de cuatro billetes. También se ofrecen rutas por Carril y Fontefría, así como un recorrido histórico por el centro del municipio. Todas las actividades se realizarán en fin de semana.

'Vilagarcía 100%' es una iniciativa de promoción de los espacios naturales del municipio que comenzó en el mes de junio. El objetivo de esta iniciativa, explican desde el Concello, es el de dar a conocer la riq1ueza patrimonial de la ciudad entre los propios vecinos, "que moitas veces descoñecen as xoias que teñen ao lado da casa", explican fuentes municipales.

La campaña, que incluyó rutas, gyncanas, actividades familiares y visitas a la isla incluida en Parques Nacionales, finalizará en noviembre con salidas a la Vía Verde, Bamio, Lobeira y Museo do Ferrocarril.

Horarios y recomendaciones

La empresa Corticata será la encargada de realizar las visitas a la isla de Cortegada. Serán los sábados y domingos de octubre, a las 17 horas, con un máximo de 30 plazas por salida. Las entradas son nominativas, por lo que la persona que tramite las reservas deberá cubrir los datos de los acompañantes.

La actividad tiene una duración aproximada de dos horas. La salida es desde el puerto de Carril. "Unha vez na illa, percorreremos, da man do guía, os sendeiros autorizados e descubriremos os restos da súa aldea abandonada, a Ermida da Virxe dos Milagres e o seu bosque de loureiro, o máis importante de toda Europa", explican los responsables, que apuntan que, de esta manera, "gozaremos das súas vistas, dos seus recunchos escondidos".

Corticata recomienda a los participantes que lleven calzado y ropa adecuada, gorra y crema solar, además de agua y algo de comida.