Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Malestar en el BNG por el "uso partidista" del cambio de placas en Vilagarcía

Critican que no se invitase a las formaciones de izquierdas ni a los colectivos memorialistas

Olalla Bouza
01/10/2025 20:06
Grupo municipal del BNG de Vilagarcía
Grupo municipal del BNG de Vilagarcía - Gonzalo Salgado

El BNG de Vilagarcía denuncia la actitud del PSOE en la colocación de la placa de la nueva Clara Campoamor, "con asistencia exclusiva dos membros da súa formación, facendo polo tanto un uso partidista", señalan los nacionalistas.

La formación que lidera Xabier Rodríguez recuerda que el cambio de nombres en el callejero, para acabar con la presencia del franquismo, fue el resultado "dun esforzo colectivo levado a cabo polas forzas de esquerdas do noso concello, para que dunha vez por todas se cumprise coa Lei de Memoria Democrática de 202, e que tanta falla lle facía nun concello como o noso, que contaba aíunda con pesoas vinculadas ao fascismo", señalan en un comunicado.

Por ello, incide la formación, "un acto de tal relevancia" requería "non só a presenza de todas aquelas forzas políticas grazas ás cales se levou a cabo o proceso de cambio do nome das rúas, senón tamén, cando menos, de todos aqueles colectivos vinculados á memoria histórica, así coma un convite a toda a cidadanía".

Te puede interesar

Vista de viviendas en el conjunto histórico de Cambados

El valor de la vivienda de segunda mano baja un 6,3% en el tercer trimestre en Cambados
A. Louro
Vicente Mariño y Herminia Pouso, exconcejales del gobierno tripartido y miembros del PBBI

La Policía expulsa del Concello a Mariño y Pouso tras ser cesados por el alcalde
Fátima Pérez
La segunda jornada de esta formación

Ribadumia concluye la formación para poder crear su Mesa Contra la Violencia de Género
Beni Yáñez
La cambadesa Daniela Bayón en el podio

Daniela Bayón y Maxi Oubiña se suben al podio en el Circuito do Barbanza
María Caldas