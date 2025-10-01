Malestar en el BNG por el "uso partidista" del cambio de placas en Vilagarcía

Grupo municipal del BNG de Vilagarcía - Gonzalo Salgado

El BNG de Vilagarcía denuncia la actitud del PSOE en la colocación de la placa de la nueva Clara Campoamor, "con asistencia exclusiva dos membros da súa formación, facendo polo tanto un uso partidista", señalan los nacionalistas.

La formación que lidera Xabier Rodríguez recuerda que el cambio de nombres en el callejero, para acabar con la presencia del franquismo, fue el resultado "dun esforzo colectivo levado a cabo polas forzas de esquerdas do noso concello, para que dunha vez por todas se cumprise coa Lei de Memoria Democrática de 202, e que tanta falla lle facía nun concello como o noso, que contaba aíunda con pesoas vinculadas ao fascismo", señalan en un comunicado.

Por ello, incide la formación, "un acto de tal relevancia" requería "non só a presenza de todas aquelas forzas políticas grazas ás cales se levou a cabo o proceso de cambio do nome das rúas, senón tamén, cando menos, de todos aqueles colectivos vinculados á memoria histórica, así coma un convite a toda a cidadanía".