Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Estas son las actividades para los próximos meses en el Gato Negro de Carril

La entidad cuenta con más de medio millar de socios y aspira a crecer

Olalla Bouza
01/10/2025 13:05
Una actividad en el Gato Negro -  Gonzalo Salgado

El Círculo Artístico Gato Negro, de Carril, anuncia una docena de actividades para este año en las instalaciones situadas en Rosalía de Castro. El objetivo, explican, es "ofrecer experiencias emocionantes y únicas, que combinen aventura, deporte y cultura".

Yoga, pilates, zumba, full body, patinaje, gimnasia rítmica, manualidades, baile tradicional, gaita, tambor, pandereta, corte y confección son algunas de las actividades que se podrán hacer a partir de este mes. Con más de 550 socios y 1.500 beneficiarios, el Gato Negro es la segunda asociación con más miembros de Vilagarcía, sólo por debajo del Arosa.

Las actividades son gratuitas y solo hay que pagar una matrícula de 5 euros (salvo gimnasia rítmica), pero para apuntarse hay que ser socio de la entidad, por 10 euros al mes (incluyendo como beneficiarios a pareja e hijos). Las listas que se pusieron en el bar ya se agotaron, con más de 300 personas anotadas.

La asociación recuerda su papel dinamizador, con eventos como bailes, chocolatadas o participación en las fiestas patronales. El próximo evento será el Samaín, en el que se adornará el local social con el gran pasadizo del terror y habrá bailes de niños y mayores.

Te puede interesar

El concierto fue en el Salón García hace unos días

BATA logra los fondos necesarios para poder recuperar su invernadero y huerta ecológica
Fátima Frieiro
El funcionamiento del servicio de recogida de basura llega al Pleno con iniciativas de EU y también del BNG

El BNG rogará en el Pleno mejoras para la recogida de basura
Fátima Frieiro
Policía Local Cambados

Supuestos impagos con la suministradora del combustible eliminan las patrullas en coche de la Policía Local en Cambados
A. Louro
La peña deportivista Perla de Arousa

La peña deportivista Perla de Arousa prepara la celebración de sus 30 años
María Caldas