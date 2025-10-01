Estas son las actividades para los próximos meses en el Gato Negro de Carril

Una actividad en el Gato Negro - Gonzalo Salgado

El Círculo Artístico Gato Negro, de Carril, anuncia una docena de actividades para este año en las instalaciones situadas en Rosalía de Castro. El objetivo, explican, es "ofrecer experiencias emocionantes y únicas, que combinen aventura, deporte y cultura".

Yoga, pilates, zumba, full body, patinaje, gimnasia rítmica, manualidades, baile tradicional, gaita, tambor, pandereta, corte y confección son algunas de las actividades que se podrán hacer a partir de este mes. Con más de 550 socios y 1.500 beneficiarios, el Gato Negro es la segunda asociación con más miembros de Vilagarcía, sólo por debajo del Arosa.

Las actividades son gratuitas y solo hay que pagar una matrícula de 5 euros (salvo gimnasia rítmica), pero para apuntarse hay que ser socio de la entidad, por 10 euros al mes (incluyendo como beneficiarios a pareja e hijos). Las listas que se pusieron en el bar ya se agotaron, con más de 300 personas anotadas.

La asociación recuerda su papel dinamizador, con eventos como bailes, chocolatadas o participación en las fiestas patronales. El próximo evento será el Samaín, en el que se adornará el local social con el gran pasadizo del terror y habrá bailes de niños y mayores.