El Juzgado está pendiente de un informe forense sobre el presunto matricidio de Vilagarcía

El Juzgado número 2 de Vilagarcía está pendiente de recibir un informe forense sobre el presunto matricidio que, a principios del mes pasado, conmocionó al municipio. El caso se encuentra en instrucción.

La víctima, Esther Gago, trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar, fue acuchillada presuntamente por su hijo, un joven de 22 años que posteriormente se precipitó por la ventana del tercer piso que ambos compartían, en la calle Duque de Rivas, quedando gravemente herido.

Fue trasladado, en primer término, al Hospital do Salnés y, posteriormente, derivado a la UCI del Cunqueiro de Vigo donde, por razones de confidencialidad, no confirmaron si sigue o no allí. Cabe recordar que la jueza decidió, el 8 de septiembre, poner en libertad al detenido (al cumplirse el plazo legal) porque no estaba en disposición de prestar declaración, debido a su condición médica. Ahora, el Juzgado está pendiente de un informe forense.

El joven, de tan solo 22 años, vivía con su madre, con la que tenía una relación buena y muy cercana, por lo que sus seres queridos no se explican lo qué ha podido pasar para que se desencadenase esta tragedia, ya que no había antecedentes violentos de ningún tipo.

La encontró un familiar

Es la Policía Nacional la que se encarga, junto al Juzgado número 2 de Vilagarcía, de la investigación de este caso. La mujer , de 61 años y muy conocida y querida, falleció a causa de múltiples heridas provocadas por un arma blanca. Fue un familiar la que la encontró en el suelo de la cocina y, entonces, fue cuando el presunto autor de las puñaladas se arrojó al vacío. Hasta la zona se desplazaron, además del cuerpo nacional, la Policía Local, Emerxencias y el 061.