El BNG rogará en el Pleno mejoras para la recogida de basura

El funcionamiento del servicio de recogida de basura llega al Pleno con iniciativas de EU y también del BNG - Mónica Ferreirós

El BNG de Vilagarcía también llevará al Pleno de este jueves–en el turno de ruegos y preguntas– la situación del servicio de recogida de basura y limpieza en la localidad. En concreto los nacionalistas quieren conocer si se están reforzando las brigadas de desbroce y también por qué quedan sin recoger los restos originados en esas tareas durante varios días. De hecho quieren saber si el gobierno local tienen previsto acometer alguna medida al respecto.

Contenedores

Los nacionalistas también hacen varias referencias a la colocación de los contenedores, señalando que los grises tienen la palanca muy pegada a la acera y que a veces es complicado abrirlos. Ponen otro ejemplo, en el caso de los contenedores del puerto de Carril, indicando que están muy próximos a la barandilla y que eso impide que se pueda acceder a ellos.

Cabe recordar que el tema de Urbaser ya figura en el orden del día precisamente porque Esquerda Unida solicitará la comparecencia de la edila responsable del área, Tania García, para responder –entre otras cuestiones–al incumplimiento de los horarios de recogida acordados en el contrato.

Más cuestiones

Los dos concejales del Bloque también aprovecharán el turno de ruegos y preguntas para interesarse por el estado del albergue de Carril –cerrado debido a unos desprendimientos–, así como por saber si en la escuela de O Pedroso, en Bamio, hay alguna entidad asociativa haciendo uso del edificio y qué actividades realizan a lo largo de todo el año.

Los nacionalistas también quieren saber cuál es el estado actual del proceso de desafectación de Portos en la zona portuaria de Vilaxoán y si se sabe cuál es el origen de los escombros que han sido depositados en una parcela de As Carolinas, entre el Pepco y el Lidl.