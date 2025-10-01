Clara Campoamor es la primera: Vilagarcía cambiará 1.500 placas de calles y parroquias

El alcalde, Alberto Varela, y miembros del gobierno local asistieron a la colocación de la placa en la calle Clara Campoamor - Gonzalo Salgado

La calle Edelmiro Trillo es historia. El nombre de la política, escritora y feminista Clara Campoamor luce ya en este céntrico vial que se abrirá totalmente al público a finales de este mes. Faltan –como así lo explicó el alcalde, Alberto Varela– el mobiliario y también las especies arbóreas que lucirán en el espacio. “Unha rúa merecidísima para esta muller que é un referente. Estamos moi orgullosos de que sexa a primeira placa que se coloca”, explicó el primer edil.

De esta forma se da cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática que motivó este año importantes cambios en el callejero en otros viales que llevaban nomenclaturas vinculadas directamente a la dictadura. Es el caso de Fariña Ferreño (ahora Maruja Mallo), Rey Daviña (que pasa a ser Rúa do Río), General Yagüe (que ahora lleva el nombre del juez Luis Pando). Por su parte Laureano Gómez-Paratxa lucirá en la que era avenida Rivero de Aguilar.

Una imagen uniforme

En todo caso las nuevas placas – que lucen un rojo muy “inglés” vinculado directamente a la capital arousana– no solo serán para las calles que dejarán de tener nombres franquistas. La idea del gobierno local – como así lo ha expresado– es la de modificar estos elementos en un total de 1.500 enclaves. “Nalgunhas rúas hai dúas placas, noutras non hai e tamén se poñerán as dos parques e as das parroquias. Queremos que sexa unha imaxe uniforme. Daí esta acción”, explica el alcalde.

Recuerda que en el término municipal hay diez parroquias, 90 lugares y 670 calles y que todas ellas llevarán visible su nomenclatura. Se facilita así no solo el trabajo de Correos, sino también el de localización para las personas que no conocen los nombres a priori de los viales vilagarcianos.

Algunas de esas placas – como ocurre con la citada Clara Campoamor– tendrán una pequeña definición justo debajo del nombre para que la gente sepa quién es la personalidad en concreto que se ha elegido para ese vial.

Para esta acción – como así ha señalado el regidor socialista– en el presupuesto de este año 2025 que se aprobará en pleno gracias al apoyo del BNG se han reservado 125.000 euros para esta acción en concreto. Será, en todo caso, un cambio “paulatino”, que se iniciará primero en el centro urbano y que irá luego hacia el entorno periurbano y más tarde a las parroquias de la periferia. Todas, pronto, lucirán nuevo estilo.