BATA logra los fondos necesarios para poder recuperar su invernadero y huerta ecológica

Reto conseguido. La Asociación Autismo Bata ha conseguido los fondos que necesitaba para poner en marcha su huerto en la finca que tienen en Vilaxoán. La idea es construir un invernadero para el cultivo ecológico y fue a través del concierto solidario del Orfeón Voces Graves de Arousa como se ha conseguido la cantidad económica que se requería.

Señalan desde la entidad que el concierto reunió a más de un centenar de asistentes que disfrutaron de la actuación del Orfeón, que se unió desinteresadamente a la causa para apoyarla. De hecho –señalan desde BATA– “fue un evento que no solo fue una oportunidad para disfrutar del talento del Orfeón, sino también para celebrar lo que podemos alcanzar cuando unimos fuerzas”.

La idea del invernadero para el huerto ecológico no es otra que la de capacitar al alumnado del Centro Educativo de la Asociación BATA para adquirir competencias en el taller pre-laboral de agrojardinería.

Cabe recordar que Autismo Bata lleva más de 35 años trabajando y tratando de llevar a cabo las iniciativas que sean necesarias para la normalización educativa, social y laboral de las personas con TEA o discapacidad intelectual y otras necesidades de apoyo. Señalan que “seguiremos apoyando a las personas en el desarrollo de sus proyectos personales, soñando con nuevos proyectos que continúen evidenciando que las personas a las que acompañamos son ciudadanos de pleno derecho, diseñando programas de apoyo personal”.