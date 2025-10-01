Mi cuenta

Vilagarcía

'Arousa Inspira' llena Vilagarcía de arte, música, baile y mucha diversión

Será el sábado, desde la mañana, en la Praza de Ravella

Olalla Bouza
01/10/2025 18:00
Presentación de Arousa Inspira
Presentación de Arousa Inspira -

Arousa Moza regresa con su jornada anual destinada a todos los públicos, aunque con mayor atención para los más jóvenes, que en esta ocasión tendrá como escenario la Praza de Ravella. Desde las 10 horas, las inmediaciones de la Casa Consistorial se llenarán de actividades y diversión, con la colaboración de la Concellería de Xuventude.

Será una gyncana infantil la primera de las actividades de la jornada. “Hai 40 prazas dispoñibles, que a verdade estanse enchendo, polo que animamos ás familias a anotarse xa para non quedar sen sitio”, explicó Borja Santamaría, miembro del colectivo vilagarciano.

La inscripción para participar se puede hacer a través de un formulario disponible en la web y en las redes de la propia asociación juvenil, que cuenta con su sede en las inmediaciones de Doutor Fleming, precisamente muy cerca de donde se van a llevar a cabo las actividades de ‘Arousa Inspira: Paisaxes de arte’. Precisamente este último es otro de los elementos de la programación diseñada para la jornada del próximo sábado. Se trata, explican, de un lema muy amplio para no limitar la creatividad de los asistentes.

Fomento de la creatividad

“Quixemos poñer o foco sobre o vínculo fundamental entre as iniciativas culturais e o valor do patrimonio que nos rodea”, explica Santamaría. El edil de Xuventude, Álvaro Carou, incidió en que “a proposta contou sempre coa colaboración do Concello xa que nos parece unha idea estupenda para inculcar os valores polos que se caracteriza Arousa Moza: a solidariedade e a implicación dos máis novos”. Los interesados deberán enviar sus creaciones, acompañadas de un pseudónimo, al correo arousamoza@gmail.com. Los ganadores, que se anunciarán el sábado, recibirán un vale de 100 euros para gastar en el comercio local. Por la tarde, desde las 16:30 horas, abrirá un stand para relajarse pintando; a las cinco será la muestra de baile de las escuelas locales y desde las 18 horas los conciertos, con Isi Vaamonde, Marcos Handpan y, de cierre, la foliada de Xoel Padín.

