Ravella licita el sistema para poner en marcha bonificaciones y ampliación de horario en el parking Xoán XXIII

Imagen del parking Xoán XXIII - GonzaloSalgado

El Concello de Vilagarcía acaba de sacar a licitación el contrato para la implantación del nuevo sistema de gestión en el parking Xoán XXIII, que permitirá poner en marcha las bonificaciones y la ampliación de horarios. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 15 de octubre para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación do Estado. El proyecto cuenta con un presupuesto de 123.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El sistema contempla además la renovación del método de control, de accesos, de pagos y de videovigilancia.

Servicio municipal

Cabe recordar que el Concello asumió la titularidad y la gestión del aparcamiento en el año 2024 con el objetivo de facilitar la movilidad de los vecinos y de todas las personas que visiten Vilagarcía. La intención fue siempre la de modernizarlo, poniendo en marcha descuentos y ampliando los horarios para que la ciudadanía pueda disfrutar de un nuevo punto de estacionamiento en pleno centro.

El aparcamiento cuenta con tres plantas y capacidad para 240 vehículos. El contrato que ahora sale a licitación contempla el suministro, la instalación, la configuración, las pruebas y la puesta en marcha de los equipos. También otras cuestiones como una aplicación informática para la gestión, un sistema de interfonía o la migración de la información necesaria del viejo al nuevo sistema.

El gobierno local de Vilagarcía lleva a Pleno un modificado de crédito para el aparcamiento Xoán XXIII y para la obra de O Ramal Más información

El proyecto - tal y como señalan fuentes municipales- contempla que una vez termine la fase de implementación se llevará a cabo la "capacitación do persoal que determine o Concello". Cabe destacar que en el presupuesto de 2025 (que se debatirá en la sesión plenaria de este mismo jueves) se contempla la creación de una plaza pública para realizar esas tareas en el estacionamiento.