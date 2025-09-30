EU plantea 78 propuestas al Presupuesto y pide que se apueste pola “atención ás persoas”

El portavoz de Esquerda Unida de Vilagarcía, Juan Fajardo - Gonzalo Salgado

Esquerda Unida de Vilagarcía ha presentado un total de 78 propuestas al Presupuesto de este 2025 y critica que el ejecutivo de Alberto Varela haya presentado el documento económico “pechado e definitivo, sen debate nin negociación co conxunto da Corporación”. Una actitud que el portavoz de EU, Juan Fajardo, considera “antidemocrática e dun desprezo absoluto á lexítima representación da cidadanía de Vilagarcía”. El izquierdista también criticó la posición del BNG incidiendo en que “deixou de ser a alternativa para converterse no cómplice necesario dun proxecto político esgotado”.

En sus propuestas EU plantea como prioridades resolver el problema de la vivienda y también apostar por la atención a las personas en un momento de envejecimiento de la población.

Entre los planteamientos más destacados está la adquisición de la viviendas de los Duques de Terranova por un millón de euros para una residencia, la compra por 400.000 euros de un pazo en Sobrán para un centro de día municipal o comprar la nave que hay en paseo marítimo al lado del lavadero para dedicarla a usos culturales. También hay propuestas de líneas de ayudas para comprar vivienda o avales para el alquiler entre otras muchas cuestiones.