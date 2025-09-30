Esta es la fecha para el PXOM de Vilagarcía

Parte del gobierno en un Pleno - Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía entra en la fase final de la revisión del Plan Xeral de Ordenación Urbana Municipal (PXOM) con vistas a su aprobación a principios de 2026. El equipo redactor, que dirige el arquitecto Alfonso Botana-y que desde hace años se encarga de adaptar el documento del año 2000 y planificar el futuro del municipio para las próximas dos décadas- mantuvo una reunión con el gobierno local, los técnicos de Urbanismo y la secretaria xeral, para explicar el estado actual de la revisión.

En las próximas semanas, Botana y su equipo pretenden celebrar nuevas reuniones con otros grupos políticos de la Corporación, es decir, PP, BNG y EU, para que conozcan de primera mano cómo está formulada esa revisión, cuales son los retos por delante y las fórmulas urbanísticas para afrontarlos. El principal obstáculo es el informe sectorial pendiente de Carreteras del Estado, aunque desde el ejecutivo que preside Alberto Varela barajan continuar con la tramitación aunque este documento llegue más adelante.

El punto más complicado, recuerdan desde el ejecutivo socialista, es el paso de la N-640 por el término municipal, fundamentalmente desde el alto de Ande (Hospital) hasta la rotonda de Larsa, a lo largo de toda la recta de Rubiáns, donde durante décadas se asentó un modelo mixto residencial-industrial, "cuxo futuro non é doado de abordar", apuntan fuentes municipales. La solución pasaría por la cesión de este espacio al Concello, para que fuese de titularidad municipal y el informe sectorial no se hiciese imprescindible.

Sin embargo, para ello el gobierno local exige que la cesión sea ya con la carretera totalmente urbanizada. Aunque desde el Ministerio de Transportes señalan que el proyecto está muy avanzado, "o certo é que mentres non sexa licitado, o Concello non asumirá a titularidade da estrada". Por tanto, sigue siendo necesario el informe sectorial, aunque los técnicos valoran una salida que permita seguir avanzando sin este dictamen, dejándolo para otra fase de la tramitación.

Pendiente de la aprobación del PXOM está también, además de numerosos particulares, la familia Lantero, propietarios de los terrenos de Rosalía de Castro en los que estaba antiguamente la fábrica y sobre los que existe un proyecto inmobiliario. El Juzgado ya instó a la administración municipal a dar cuenta, mensualmente, de los pasos dados para sacar adelante este documento, cuya revisión ya se inició en 2008, con diversos parones, y con el que el actual ejecutivo lleva diez años.

El ejecutivo socialista señala, a este respecto, que "coa reunión de Botana e o seu equipo-a número 30 das celebradas nos últmos anos- co goberno e os técnicos municipales, o equipo de Alberto Varela volve a demostrar o seu inequívoco compromiso coa revisión do Plan; de feito, no orzamento que se aprobará o vindeiro xoves hai unha partida de 106.000 euros para apoiar eses traballos".