Diario de Arousa

Vilagarcía

El PSOE busca apoyos en el pleno para instar a la Xunta a arreglar desperfectos en colegios

Fátima Frieiro
30/09/2025 19:51
La portavoz del PSOE en un pleno, Tania García
La portavoz del PSOE en un pleno, Tania García

El Partido Socialista defenderá una moción en el pleno de mañana para poder instar a la Xunta de Galicia –en concreto a la Consellería de Educación–a que arregle en la mayor brevedad posible deficiencias detectadas en centros educativos de la localidad. En concreto los socialistas se refieren a cuatro colegios con desperfectos, que son el de A Lomba, el Arealonga, Vilaxoán y también Rubiáns. Hay informes técnicos – señala el PSOE– que muestran los problemas que hay.

Así pues en A Lomba hay problemas en la cocina, que necesita mejoras. En el Arealonga se ha detectado el hundimiento de patios interiores, mientras que en Vilaxoán se consideran como prioritarias actuaciones destinadas a cambiar el falso techo, a renovar las instalaciones de fontanería y saneamiento y de locales húmedos, así como al cambio de iluminación por una más eficiente. También la carpintería exterior y ampliar la altura del muro perimetral. En el CEIP de Rubiáns se detectaron deficiencias estructurales y se pide la renovación de las instalaciones de fontanería y saneamiento, el cambio de la carpintería exterior y el modificado de los mesados de la sala de profesores.

