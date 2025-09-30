El PSOE busca apoyos en el pleno para instar a la Xunta a arreglar desperfectos en colegios

La portavoz del PSOE en un pleno, Tania García - Gonzalo Salgado

El Partido Socialista defenderá una moción en el pleno de mañana para poder instar a la Xunta de Galicia –en concreto a la Consellería de Educación–a que arregle en la mayor brevedad posible deficiencias detectadas en centros educativos de la localidad. En concreto los socialistas se refieren a cuatro colegios con desperfectos, que son el de A Lomba, el Arealonga, Vilaxoán y también Rubiáns. Hay informes técnicos – señala el PSOE– que muestran los problemas que hay.

Así pues en A Lomba hay problemas en la cocina, que necesita mejoras. En el Arealonga se ha detectado el hundimiento de patios interiores, mientras que en Vilaxoán se consideran como prioritarias actuaciones destinadas a cambiar el falso techo, a renovar las instalaciones de fontanería y saneamiento y de locales húmedos, así como al cambio de iluminación por una más eficiente. También la carpintería exterior y ampliar la altura del muro perimetral. En el CEIP de Rubiáns se detectaron deficiencias estructurales y se pide la renovación de las instalaciones de fontanería y saneamiento, el cambio de la carpintería exterior y el modificado de los mesados de la sala de profesores.