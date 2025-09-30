Mi cuenta

El eucalipto centra las intervenciones de los comuneros en Vilagarcía

Trabanca Badiña apuesta por su eliminación total en una de sus "matogueiras" y con ayuda del Concello

Olalla Bouza
30/09/2025 07:43
Un incendio en el monte Xiabre en 2022 - Gonzalo Salgado

La eliminación del eucalipto centra las actuaciones que llevará a cabo Trabanca Badiña con financiación del Concello de Vilagarcía. Así consta en el proyecto que presentaron para las ayudas a la prevención de incendios forestales. En una de las áreas, la ‘mouteira 2’, formada por vegetación procedente de regeneración espontánea con presencia de pies de frondosa y cepas de eucalipto, se llevó a cabo la roza de la totalidad de la superficie para la eliminación completa del eucalipto, una especie que contribuye a extender el fuego. Tras esta actuación, se trituraron los restos. Además, también se intervendrá sobre cerca de siete hectáreas de monte en esta parroquia.

Rozas en zonas con eucalipto también se llevaron a cabo en otras comunidades de montes de Vilagarcía, como Rubiáns, Trabanca Sardiñeira (donde se realizarán rozas para abrir nuevas calles) o Fontecarmoa, en la que se procedió, explican en el proyecto, a la “trituración con martelos da vexetación existente nunha superficie de 0,845 hectáreas”, entre otras actuaciones. 

Incremento de la partida

La Concellería de Medio Ambiente, que dirige Diego García, concedió hace unos días un total de 85.000 euros repartidos entre nueve comunidades de montes, que justificaron actuaciones sobre un total de 46 hectáreas entre Xiabre y Lobeira. La asociación de Sobrán y Vilaxoán fue la que actuó sobre una mayor superficie. La partida que el Concello de Vilagarcía dedica este año a la prevención de incendios es un dos por ciento superior a la de 2024.

