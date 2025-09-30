El BNG adelanta 17 propuestas para la negociación del Presupuesto de 2026: “É só o principio”

Los dos ediles de la formación nacionalista, Rosa Abuín y Xabier Rodríguez - Gonzalo Salgado

“Unha oposición construtiva” y dejar claro “o noso proxecto na cidade”. Estas son las dos razones sobre las que giró la comparecencia pública del BNG de Vilagarcía para justificar su apoyo al Presupuesto del gobierno local de Alberto Varela. Los ediles Xabier Rodríguez y Rosa Abuín pusieron sobre la mesa todas las propuestas que han incluido en el acuerdo PSOE-BNG y avanzaron que en ese mismo documento figuran 17 iniciativas más para las cuentas económicas de 2026. “Son só o comezo, haberá máis”, aclaró Abuín. Los nacionalistas exigen sí o sí –como así han reflejado por escrito– que la negociación y la aprobación del presupuesto del próximo año sea en el primer trimestre. De hecho no dudaron en criticar la tardanza del documento de este año.

En las propuestas para 2026 que ya ha introducido el Bloque está la reparación del campo de fútbol Mari Paz Vilas, en Bamio, así como los vestuarios del pabellón de esa misma parroquia.

Alianza socialista-nacionalista para sacar adelante el Presupuesto de Vilagarcía Más información

Además – en el apartado de Cultura y Patrimonio– los nacionalistas piden completar el proyecto de remodelación y recuperación integral del Balneario de A Compostela para convertirlo en Escola de Hostelería. También la reparación de lavaderos en diferentes puntos de la localidad. Entre esas propuestas está también la adquisición de otra parcela en Carril para aparcamiento, la mejora del parque de O Castriño o la intervención en el de A Coca. También mejorar la señalización en las paradas de autobús y acondicionar caminos y viales en diferentes localizaciones.

Un 60% ejecutado de 2024

Los ediles del BNG reconocieron que del listado de propuestas que incluyeron en el acuerdo de 2024 –también para sacar adelante el Presupuesto– se cumplió “bastante pouco”. De hecho ponen un 5 de nota a lo ejecutado y lo cifran en un 60%. “Sabemos que hai cuestións que están a piques de saír, pero que dependen de informes sectoriais doutras administracións. Ás veces as cousas non son inminentes”, apuntó Rodríguez.

Durante las negociaciones con el PSOE los nacionalistas señalan que “vimos que tiñamos puntos en común” y que algunas de las iniciativas que finalmente presentaban eran compartidas.

Así pues el PSOE ha firmado planteamientos del Bloque como son el acondicionamiento del pabellón de Bamio y la reparación del techo del Helena Mariño. También la recuperación del premio Fermín Bouza-Brey o la restauración de lavaderos como el de Vilaxoán o el de Aralde, así como el escudo del primero.

Los nacionalistas exigen tener voz y voto en los viales que se van a asfaltar y una intervención en el parque de Santa Ana, en la zona de A Xunqueira, dotándolo de más árboles.

La ordenanza sobre las viviendas de uso turístico, este año Una de las líneas rojas del BNG para apoyar el presupuesto planteado por el gobierno local es la de que antes de acabar este año se redacte una ordenanza fiscal para gravar a las Viviendas de Uso Turístico. “Temos varios modelos mirados doutras localidades, pero aínda non hai decisión tomada ao respecto. Unha opción é facelo por ordenanza aplicando subidas a taxas como o lixo, por exemplo, ou tamén crear unha taxa específica”, manifestó Rosa Abuín. Los nacionalistas declararon que hay más de 600 viviendas turísticas en la ciudad sin registrar y que “a ver como se pode facer”.

En el listado figuran también la ampliación de la red de abastecimiento para dotar de agua a las viviendas de Fonte de Aralde y la creación de un plan de vaciado gratuito de fosas sépticas para aquellos domicilios de uso doméstico familiar a las que no llega el saneamiento. Los nacionalistas indicaron otras propuestas como la colocación de baños públicos autolimpiables o la creación de un plan de mantenimiento y limpieza para el rural.

En materia de medio ambiente lograron incluir en el acuerdo la creación de más zonas verdes y la señalización de las especies arbóreas que hay en los diferente parques, así como la puesta en marcha antes de que termine el año de la campaña “O Mar comeza aquí”. “Non son grandes obras, pero son importantes”, concluyó Rodríguez.