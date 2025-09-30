Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Cien años con sello en el colegio San Francisco de Vilagarcía

Alberto Varela inauguró la placa conmemorativa

Olalla Bouza
30/09/2025 19:45
acto de centenario en colegio San Francisco
acto de centenario en colegio San Francisco - Gonzalo Salgado

El colegio San Francisco forma parte de la historia de Vilagarcía. Son numerosas las generaciones de vilagarcianos que pasaron por sus aulas desde hace, ni más ni menos, que un siglo. Así lo certifica ahora una placa que luce en su fachada, situada en Edelmiro Trillo. A su colocación asistió el alcalde, Alberto Varela. “O Concello de Vilagarcía de Arousa en recoñecemento do centenario da fundación do colexio San Francisco 1925-2025”, recoge la placa que ayer descubrieron ante un nutrido grupo formado por alumnos, docentes y familiares. Es el último acto de todo un mes de septiembre cargado de celebraciones. Junto al regidor estuvo Adelaida Palla, representante del Patronato. Varela destacó la importante labor realizada durante estos cien años en las ‘Franciscanas’, como también se conoce al centro. 

“Sen dúbida, o seu traballo e dedicación cos máis pequenos son dignos de destacar. Non nos esquezamos de que de estas aulas saen os adultos do futuro, os que constrúen a nosa cidade”, apuntó Varela, que apludió su “incansable labor” y deseó “polo menos outros cen anos de ensinanza”. Una exposición de fotografías o un acto en el Auditorio fueron otros de los actos de la conmemoración del centenario.

Te puede interesar

El ideal gallego

Amegrove convoca de nuevo su Concurso de Platos de Mexillón el próximo 11 de octubre
Fátima Pérez
El ideal gallego

La oposición tumba en el Pleno la propuesta de dedicación parcial para la edil de Turismo
Fátima Pérez
El alcalde, Jacobo Pérez, exponiendo su visión de la Variante

Caldas contrata un estudio de ingeniería para la parte técnica de las alegaciones de la Variante
Fátima Pérez
Un momento de la presentación del evento, hoy en A Senra

Veteranos del Sisán, Castrelo y La Gomera se medirán en favor de niños con largas enfermedades
Beni Yáñez