Cien años con sello en el colegio San Francisco de Vilagarcía

acto de centenario en colegio San Francisco - Gonzalo Salgado

El colegio San Francisco forma parte de la historia de Vilagarcía. Son numerosas las generaciones de vilagarcianos que pasaron por sus aulas desde hace, ni más ni menos, que un siglo. Así lo certifica ahora una placa que luce en su fachada, situada en Edelmiro Trillo. A su colocación asistió el alcalde, Alberto Varela. “O Concello de Vilagarcía de Arousa en recoñecemento do centenario da fundación do colexio San Francisco 1925-2025”, recoge la placa que ayer descubrieron ante un nutrido grupo formado por alumnos, docentes y familiares. Es el último acto de todo un mes de septiembre cargado de celebraciones. Junto al regidor estuvo Adelaida Palla, representante del Patronato. Varela destacó la importante labor realizada durante estos cien años en las ‘Franciscanas’, como también se conoce al centro.

“Sen dúbida, o seu traballo e dedicación cos máis pequenos son dignos de destacar. Non nos esquezamos de que de estas aulas saen os adultos do futuro, os que constrúen a nosa cidade”, apuntó Varela, que apludió su “incansable labor” y deseó “polo menos outros cen anos de ensinanza”. Una exposición de fotografías o un acto en el Auditorio fueron otros de los actos de la conmemoración del centenario.