Voces unidas y un granito de arena para reconstruir el nuevo huerto para BATA

El concierto solidario fue el pasado viernes en el Salón GarcíaGonzalo Salgado

A veces solo hace falta un granito de arena para que los sueños se hagan realidad. Al menos eso es lo que piensan desde la Asociación de Autismo BATA, que buscan apoyos para poder reconstruir un huerto en los terrenos que tienen en Vilaxoán y poder así recuperar una actividad que gustaba –y mucho– a los usuarios de la entidad. La primera actividad para lograr este fin ha sido un concierto solidario con la colaboración del Orfeón Voces Graves de Arousa, pero también hay una página web (www.migranodearena.org) en la que todos lo que lo deseen pueden contribuir.

El objetivo económico lo explica la presidenta de la entidad, Yolanda Heras. “Llevamos varios años trabajando con la huerta, pero justo hace dos, a raíz de un fuerte temporal, se nos estropeó todo el invernadero. Por eso queremos recuperarlo y hacer uno adaptado a las características de esta zona”, indica. Para ello hacen falta al menos 3.500 euros. “Lo ideal sería llegar a los 5.000 porque también queremos poner una caseta para guardar las herramientas y esa es la cantidad que manejamos en los presupuestos que pedimos”, aclara Heras.

Una formación pre-laboral

Desde la Asociación BATA añaden que “como tenemos chicos de más de 16 años pues trabajamos también con la parte pre-laboral en materia de jardinería y mantenimiento, por lo que la huerta nos viene genial”.

La idea es instalar un invernadero de grandes dimensiones en el que poder meterse dentro y trabajar con comodidad durante todo el año. ¿Los cultivos? Pues de todo, explica la presidenta. “Pues tomates, pimientos, pimientos de Parón también. Además aprovechamos la temporada para poner sandías y fresas. Luego con lo que vamos recogiendo pues lo repartimos entre las familias”, subraya. En todo caso el huerto es, más que nada, para que los usuarios entren en contacto con la naturaleza y comprueben lo que pueden hacer y desarrollar con sus propias manos.

La asociación Autismo BATA celebra un concierto benéfico con el “Orfeón Voces Graves de Arousa” Más información

“Hasta ahora lo que tuvimos fue fundamentalmente exterior y, claro, eso en Galicia te limita mucho. En la época de invierno no puedes trabajar prácticamente nada porque llueve o hace mucho frío. De esta forma vamos a poder aprovechar la actividad durante todo el año. Es eso lo que buscamos”, incide la presidenta de la asociación.

Por lo de pronto en la página www.migranodearena.org para lograr “A Hortiña” quedan poco más de 3.000 euros y cuatro días para conseguirlo. Se han logrado ya una veintena de donativos y seguramente la cifra no hará más que crecer.

Cabe recordar que la Asociación BATA lidera, desde hace ya años, diferentes proyectos con personas con autismo en un trabajo interdisciplinar que aglutina acciones diversas. No hace mucho, además, que el Concello de Vilagarcía le cedió las instalaciones de la antigua escuela unitaria de Guillán para que puedan utilizarlas. Un paso más para la integración. Otro granito de arena.