Vilagarcía

Éxito en el primer día de huelga del Centro de Educación Especial: el 70% del alumnado no fue a clase

Las familias no descartan endurecer las movilizaciones si no le mandan la segunda enfermera que les corresponde

Fátima Frieiro
29/09/2025 20:37
La presidenta de la ANPA, Conchi Ventoso
La presidenta de la ANPA, Conchi Ventoso - Gonzalo Salgado

Éxito en la primera jornada de huelga de las familias del Centro de Educación Especial de Vilagarcía. El 70% del alumnado no acudió a clase en protesta de la ANPA por no contar con la segunda enfermera que les corresponde desde el pasado día 10. “La mayoría no vino. Se mantuvieron los servicios mínimos porque, claro, hay gente que por diferentes circunstancias los tuvo que traer”, explica la presidenta de la ANPA, Conchi Ventoso. Ella asegura que ayer mismo volvió a intentar comunicarse con Inspección, pero que fue imposible lograr respuesta. Recalca que la segunda enfermera les corresponde y recuerda que en el colegio hay 23 niños en alerta sanitaria. “En este tiempo que llevamos sin esa profesional ya tuvo que venir la ambulancia en dos ocasiones. Si pasa algo... ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Quién va a dar la cara?”, manifiesta Ventoso. De ahí que la huelga siga en marcha. Advierten desde la ANPA que “si en los próximos días no nos mandan esa segunda enfermera que nos corresponde tendremos que iniciar medidas de protesta y movilizaciones mucho más duras”.

Imagen del Centro de Educación Especial de Vilagarcía

Familias del Centro de Educación Especial van a la huelga por la falta de una enfermera

Y es que las familias consideran que lo que piden es una necesidad vital que debe ser atendida y que no van a parar hasta conseguirla.

