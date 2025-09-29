El “veranillo” de San Miguel se dejó notar en Trabanca Badiña

El San Miguel de Trabanca salió en procesión - Gonzalo Salgado

San Miguel hizo honor a los dichos y refranes que hay alrededor de su figura y regaló un “veranillo” a los vecinos de Trabanca Badiña, que celebraron las fiestas más esperadas del año en el lugar. De hecho la misa cantada fue seguida por la tradicional procesión por los lugares de costumbre y hubo bombas de palenque y música tradicional para acompañar al santo, que en Arousa se conoce como el patrón de los viticultores. Es la primera cita en Vilagarcía en honor a este santo, pero no la última, en unos días le toca el turno a San Miguel de A Torre.