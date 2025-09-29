Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El “veranillo” de San Miguel se dejó notar en Trabanca Badiña

El santo salió en procesión por los lugares de costumbre

Fátima Frieiro
29/09/2025 19:04
El San Miguel de Trabanca salió en procesión
El San Miguel de Trabanca salió en procesión - Gonzalo Salgado

San Miguel hizo honor a los dichos y refranes que hay alrededor de su figura y regaló un “veranillo” a los vecinos de Trabanca Badiña, que celebraron las fiestas más esperadas del año en el lugar. De hecho la misa cantada fue seguida por la tradicional procesión por los lugares de costumbre y hubo bombas de palenque y música tradicional para acompañar al santo, que en Arousa se conoce como el patrón de los viticultores. Es la primera cita en Vilagarcía en honor a este santo, pero no la última, en unos días le toca el turno a San Miguel de A Torre.

Te puede interesar

La ceremonia se celebró en una carpa

András celebra con misa de campaña San Miguel y deja la polémica en segundo plano
A. Louro
María Josefa y María Jesús se despidieron de la compañía

Conservas Pérez Lafuente rinde homenaje a dos empleadas jubiladas tras 50 años de dedicación
A. Louro
Concheiro celebra su tercer gol en liga que abrió el camino del triunfo del Arosa

Antón Concheiro: "El partido en O Morrazo tiene que ser el reflejo de lo que debe ser la temporada"
María Caldas
La presidenta de la ANPA, Conchi Ventoso

Éxito en el primer día de huelga del Centro de Educación Especial: el 70% del alumnado no fue a clase
Fátima Frieiro