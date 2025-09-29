Cáritas abre en la calle Castelao su tienda de moda sostenible y solidaria Arroupa Moda Re

Imagen de la tienda ubicada en el bajo de Castelao 12 -

La empresa de inserción Arroupa Moda Re-, impulsada por Cáritas Diocesana de Santiago, abrió en fase inicial sus puertas en plena calle Castelao de Vilagarcía. Es en el número 12, en pleno corzón comercial y peatonal de la ciudad y en un espacio de cien metros cuadrados que permitirá a la ciudadanía acceder a moda sostenible y solidaria con ropa, calzado y complementos para mujer, hombre y niño. Antes en este mismo bajo – en el edificio que albergó en su día el Cine Fantasio– había una juguetería. El establecimiento funcionará en horario habitual de lunes a viernes –de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 horas– y los sábados de 10 a 14 horas. Desde el primer día las personas interesadas podrán realizar sus compras, que contribuyen de manera directa a la sostenibilidad social y medioambiental.

Inserción laboral

La tienda cuenta ya con dos contratos de inserción laboral, reforzando así el compromiso de Arroupa Moda Re- con la generación de empleo inclusivo para personas en situación o riesgo de exclusión. Además se ha establecido una colaboración con una modista de la zona, a la que se derivará a la clientela que precise arreglos en las prendas, creando así sinergias con el pequeño comercio local.

Además de la venta al público general la tienda será un recurso social al servicio de Cáritas. A través de vales de compra las personas acompañadas por la entidad podrán acceder a ropa y calzado sin coste garantizando así el derecho a vestirse con dignidad. La inauguración oficial será el día 20 de octubre con la presencia de autoridades.