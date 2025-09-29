Alianza socialista-nacionalista para sacar adelante el Presupuesto de Vilagarcía

Alberto Varela y Xabier Rodríguez tras la firma del acuerdo en Ravella - Gonzalo Salgado

Fumata blanca. Socialistas y nacionalistas sellaron ayer sobre el papel y - también- con un apretón de manos el acuerdo que permitirá a Alberto Varela sacar adelante el presupuesto de 2025 en la sesión plenaria de este mismo jueves. Con el apoyo del BNG - que se cerró en una reunión mantenida entre ambas formaciones el sábado- el regidor cuenta con la mayoría suficiente para aprobar las cuentas económicas. Y es más, el acuerdo contempla ya pasos avanzados en el presupuesto de 2026 y - tal y como dijo el alcalde- "garantizar así a estabilidade financeira das arcas municipais".

Sobre el papel los socialistas aceptan fundamentalmente tres premisas: incluyen la batería de iniciativas que el BNG ha puesto sobre la mesa; se comprometen a iniciar los trabajos para poner en marcha una ordenanza fiscal en referencia a las viviendas de uso turístico y aseguran que en el primer trimestre de 2026 estarán aprobadas las cuentas del próximo año. "Teñen a nosa palabra", aseguró Varela. Y es que el portavoz nacionalista Xabier Rodríguez reconoció a preguntas de los medios que muchas de las cuestiones que se pusieron sobre el papel en el acuerdo de 2024 (también para el presupuesto) no llegaron a ejecutarse. "Somos conscientes de que hai cousas que dependen de informes sectoriais doutras administracións e que requiren un procedemento burocrático que non sempre fai que se poidan executar as cousas de inmediato", explicó el nacionalista.

Eso sí, Rodríguez indicó que la comunicación con el gobierno sobre estas cuestiones que todavía están pendientes es "total" y el alcalde apostilló en este sentido de que "teñen a nosa palabra de que eses investimentos se van a executar, ao igual que os do 2025 e os que sexan de 2026".

Inversiones por tres millones de euros

Cabe recordar que el acuerdo entre PSOE y BNG se materializa sobre todo en el capítulo de inversiones, que asciende a tres millones de euros. En él se incluyen actuaciones no muy grandes, pero - como bien señaló el alcalde hace unos días- "responden a grandes demandas". Así pues hay 550.000 euros para el plan de asfaltados (cuyos viales se negociarán con el Bloque); también 250.000 euros para mejoras en las playas de O Preguntoiro y de O Campanario, así como 150.000 euros para recuperar la fachada del balneario de A Compostela. "É o primeiro paso para a súa recuperación total", apuntó Rodríguez.

Estas son las inversiones por tres millones de euros que contempla el Presupuesto que propone el gobierno local de Vilagarcía Más información

En el bloque de inversiones están también cantidades significativas para la recuperación del patrimonio cultural e histórico de la localidad y, por ejemplo, 280.000 euros para el incremento de especies arbóreas en la avenida de Rodrigo de Mendoza y otros 80.000 para la reforma integral del pabellón de Bamio.

Las viviendas de uso turístico

En el acuerdo entre las dos formaciones políticas figura un apéndice sobre el gravamen que - según los nacionalistas- debe aplicarse a las Viviendas de Uso Turístico (VUT). Xabier Rodríguez indicó que existe una problemática clara en la ciudad con este tipo de negocios que, a su juicio, son los que "tensan o mercado do aluguer". Un asunto que creen que debe solucionarse y que pasa por estudiar las medidas que tengan encaje jurídico para establecer tasas adicionales para este tipo de viviendas. Sobre cuestiones concretas y cuándo se pondría en marcha esta ordenanza ni Varela ni Rodríguez avanzaron nada.

Alberto Varela agradeció la "oposición esixente, pero construtiva" de los nacionalistas en Ravella y habló de "alianza natural" al entender que "moitas das cousas que eles plantexan xa as tiñamos nós como ideas a realizar". El pleno es este mismo jueves a partir de las 17 horas.