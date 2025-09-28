Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Trabanca Badiña empeza as festas na honra de San Miguel que deseguido celebra A Torre

Haberá verbenas, actividades para os rapaces e pasarrúas

Fátima Frieiro
28/09/2025 07:54
Imaxe de archivo do San Miguel de Trabanca Badiña
Imaxe de archivo do San Miguel de Trabanca BadiñaMónica Ferreirós

O “San Migueliño das uvas, tarde vés e pouco duras” acaba de desembarcar coas súas celebracións en Vilagarcía. Primeiro – e dende hoxe– son os veciños de Trabanca Badiña os que honrarán a este santo e, deseguido e a vindeira fin de semana, tocaralle a quenda aos da Torre.

Así pois as celebracións en Trabanca empezan hoxe ás cinco da tarde con colchonetas e inchables no campo da festa. Mañá o día comezará coa alborada a cargo das Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa e da charanga Xuntanza. Ás doce do mediodía oficiarase a misa cantada pola Coral Amencer, seguida da procesión. A sesión vermú será con DJ Óscar e pola noite a verbena estará amenizada polo mesmo pinchadiscos e polo cantante Dieguiño.

A segunda cita

Pola súa banda na Torre as festas comezan o día 3 cos pasarrúas a cargo dos Terribles de Arousa. Pola noite a verbena será con Gran Parada e co grupo Alkar. O sábado 4 a alborada será con Charanga do Noroeste e Grupo Folclórico Mocedade da Torre 83. Ás 13:30 será a sesión vermú e a sardiñada na Praza de San Miguel e ás 17 Javi Solla fará sesión de animación. Pola noite a verbena é con Saudade e América de Vigo. O día grande é o 5 ás 12 con misa e procesión.

Te puede interesar

A música tradicional tivo o seu espazo protagónico no Castriño

O Folk no Alobre presume de identidade propia na gran romaría popular do Castriño
Fátima Frieiro
Palmás engancha el derechazo de volea que supuso el 0-2

Golpe encima de la mesa en Cangas
Gonzalo Sánchez
Edificio en proceso de construcción en Vilagarcía de Arousa

Sanxenxo lidera la expansión urbanística en la comarca de O Salnés
Fátima Pérez
El ideal gallego

El Laboratorio Ecosocial do Barbanza lanza tres cursos gratuitos sobre sostenibilidad en los montes
Fátima Pérez