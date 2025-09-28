Trabanca Badiña empeza as festas na honra de San Miguel que deseguido celebra A Torre
Haberá verbenas, actividades para os rapaces e pasarrúas
O “San Migueliño das uvas, tarde vés e pouco duras” acaba de desembarcar coas súas celebracións en Vilagarcía. Primeiro – e dende hoxe– son os veciños de Trabanca Badiña os que honrarán a este santo e, deseguido e a vindeira fin de semana, tocaralle a quenda aos da Torre.
Así pois as celebracións en Trabanca empezan hoxe ás cinco da tarde con colchonetas e inchables no campo da festa. Mañá o día comezará coa alborada a cargo das Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa e da charanga Xuntanza. Ás doce do mediodía oficiarase a misa cantada pola Coral Amencer, seguida da procesión. A sesión vermú será con DJ Óscar e pola noite a verbena estará amenizada polo mesmo pinchadiscos e polo cantante Dieguiño.
A segunda cita
Pola súa banda na Torre as festas comezan o día 3 cos pasarrúas a cargo dos Terribles de Arousa. Pola noite a verbena será con Gran Parada e co grupo Alkar. O sábado 4 a alborada será con Charanga do Noroeste e Grupo Folclórico Mocedade da Torre 83. Ás 13:30 será a sesión vermú e a sardiñada na Praza de San Miguel e ás 17 Javi Solla fará sesión de animación. Pola noite a verbena é con Saudade e América de Vigo. O día grande é o 5 ás 12 con misa e procesión.