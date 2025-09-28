O Folk no Alobre presume de identidade propia na gran romaría popular do Castriño
A programación arrincou cun roteiro guiado e rematou con festa rachada con Davide Salvado e Fransy González
Á terceira foi a vencida e Vilagarcía puido, por fin, gozar da gran romaría popular na zona do Castriño. O Folk no Alobre non tentou nesta ocasión á choiva e logrou invocar ao sol durante unha xornada cunha climatoloxía perfecta para o baile, o disfrute e a comida a pé de campo. A programación arrincou xa de mañá dende os Xardíns de Ravella e fíxoo cun mestre de cerimonias co que é imposible aburrirse, Xurxo Souto. A modo de alborada acompañados cos Demos da Petaca con guía incluído a comitiva percorreu puntos históricos de importancia na cidade ata dirixirse á zona do Alobre, un dos sitios nos que se di que naceu Vilagarcía e que –incluso moitos dos seus habitantes–nin sequera coñecen.
Xa ao fío da unha da tarde tivo lugar a sesión vermú na zona de concertos e foron moitas as familias e grupos de amigos os que levaron o xantar para facer un “picnic” de confraternidade.
Durante a xornada – e como levan facendo dende a primeira edición– tambén houbo obradoiro de iniciación ao baile tradicional, así como música da terra para crear un ambiente de romaría.
Os concertos arrincaron ás cinco da tarde e foron abertos a todo o público que se quixo achegar. Así pois os asistentes tiveron ocasión de ver en primeira fila a arte das Pandereteiras Pésdebarro, así como de Os Demos da Petaca, Abril, e Malvela. O fin de festa correu a cargo do bo facer de Davide Salvado e Fransy González, que eran os artistas máis esperados desta edición.
A xornada demostrou que o folk tamén ten os seus seguidores na cidade e que o escenario do Castriño é inigualable en canto a beleza.