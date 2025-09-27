Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

O Folk Alobre segue adiante: Isto é todo o que tes que saber sobre esta romaría

A primeira parada é ás 11 da mañá en Ravella cun roteiro guiado con Xurxo Souto

Fátima Frieiro
27/09/2025 18:15
Imaxe dunha edición anterior do Folk no Alobre I Gonzalo Salgado

Unha visita guiada a cargo do polifacético Xurxo Souto e musicada polos Demos da petaca será hoxe o punto de partida dunha nova edición do Folk no Alobre. O particular roteiro arrancará ás once da mañá dos Xardíns de Ravella e para participar non é precisa a inscripción, só estar no lugar indicado á hora.

Esta será a primeira cita dun día cargado de música, gastronomía e ata de obradoiros. Como xa se sabe a romaría tívose que atrasar ata en dúas ocasións por mor do mal tempo. En principio, o pronóstico para esta fin de semana apunta a que a choiva respectará a cita, pero de non ser o caso todo o Folk no Alobre se trasladará á Praza da Peixería.

O Folk no Alobre será o domingo 28

Más información

Tras a visita guiada será a quenda da sesión vermú ás 12 horas coas armadanzas Montse Rivera e Mercedes Prieto. A continuación terá lugar o xantar popular, no que cadaquén levará a súa propia comida. O espazo contará con mesas e cadeiras que pon o Concello e estará amenizado por grupos tradicionais. Ás 16 haberá un obradoiro de baile tradicional e ás 17 empezarán os concertos con grupos como Malvela, Abril ou Davide Salvado e Fransy González. Todos teñen acceso libre e gratuíto para quen queira asistir.

Te puede interesar

Isabel Soto co alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela

A gañadora do Plácido Castro, Isabel Soto, reivindica o galego como lingua propia de Galicia
Fátima Frieiro
Maristas y Cortegada se ven las caras de nuevo en pretemporada

El EncestaRías Women celebra la gran fiesta del baloncesto femenino mañana en Vilagarcía
Gonzalo Sánchez
Representantes de la ANPA colocaron carteles en los negocios de la ciudad

La ANPA de Rubiáns se alía con Zona Aberta en su lucha por mudar el horario
Fátima Frieiro
El arma de electrochoque incautada al menor en A Pobra

La Policía Local incauta un táser casero a un menor durante un operativo de vigilancia en A Pobra
Fátima Pérez