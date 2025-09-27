La ANPA de Rubiáns se alía con Zona Aberta en su lucha por mudar el horario

Representantes de la ANPA colocaron carteles en los negocios de la ciudad

La Asociación de Nais e Pais del colegio de Rubiáns se ha aliado con los comerciantes y hosteleros de Zona Aberta para seguir en la lucha para que se ejecuten cambios en los horarios del transporte escolar –y consecuentemente también los del centro–y facilitar así la conciliación laboral y familiar. La ANPA recuerda que es una problemática que arrastran desde hace dos décadas y para la que la administración no acaba de dar respuesta.

Para dar visibilidad a la misma han colocado carteles reivindicativos en diferentes negocios de la ciudad. Dicen desde la ANPA que “ante o coñecemento da próxima expiración da licitación coa empresa actual de transportes, consideramos o momento acaído para que resolvesen unha situación que ten fácil solución”. Aún así recuerdan que recibieron la negativa como respuesta en varias ocasiones a pesar de las instancias presentadas mostrando su desacuerdo y de diversas protestas y movilizaciones. “A día de hoxe seguimos sen que a situación do noso centro educativo se resolva”, exponen las familias afectadas.

Un horario "xusto"

La ANPA subraya que, lo que piden, “é doado de entender”. Nada más y nada menos que “un horario xusto e unha xornada lectiva digna para os nosos fillos e fillas”.

En las diferentes movilizaciones que llevaron a cabo desde hace ya unas semanas recuerdan que consiguieron el apoyo de diferentes sectores de la ciudad. Señalan que “ao ser coñecedores da nosa situación a Asociación Zona Aberta mostrounos o seu apoio e colaborarán con nós na campaña de difusión e denuncia da nosa situación, procedendo á colocación de cartaces en sinal de apoio á nosa causa en todos os comercios e locais hostaleiros do municipio”.

Las familia agradecen el apoyo de Zona Aberta “en todo momento”, así como la colaboración que se mostró desde la administración local y de partidos políticos y colectivos. De hecho quieren hacer llegar sus reivindicaciones lo más lejos posible y por eso piden que cualquier persona que quiera unirse a su causa se pongan en contacto con ellos a través de sus redes sociales.

No es la única reivindicación activa en estos momentos a nivel educativo en la localidad. De hecho cabe recordar que este mismo lunes las familias del Centro de Educación Especial de Vilagarcía inician una huelga – con la que no mandarán a sus hijos al colegio– a modo de protesta al llevar dos semanas sin la segunda enfermera que les corresponde y que tienen asignada. Sus llamadas a Inspección no han tenido respuesta por el momento.