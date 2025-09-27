Familias del Centro de Educación Especial van a la huelga por la falta de una enfermera

Imagen del Centro de Educación Especial de VilagarcíaMónica Ferreirós

Las madres y padres del Centro de Educación Especial de Vilagarcía han decidido plantarse. Los primeros días de curso han contado con las dos enfermeras que tienen asignadas para este colegio ubicado en la zona de Marxión, pero hace ya quince días que una de las profesionales ha sido trasladada a un centro de Ribadumia. La presidenta de la ANPA, Concepción Ventoso, indicó que “primero nos dijeron que iba a ser algo provisional de dos o tres días y ya van quince días y consideramos que esto no puede ser”. De hecho recuerda que en el centro vilagarciano hay un total de 23 niños en alerta escolar y que necesitan de una atención concreta. De ahí que las enfermeras que tengan otorgadas de forma oficial sean dos y no una. “¿Qué pasa? ¿Que somos de segunda o de tercera categoría? Esto no se puede consentir”, insiste Ventoso.

Sin respuesta

La presidenta de la ANPA apunta que ha intentado en varias ocasiones ponerse en contacto con Inspección por este asunto, pero no ha recibido respuesta. “No sabemos nada, no contestan. No sabemos si es porque están demasiado ocupados o porque no consideran que este asunto sea urgente. A nosotros, desde luego, nos lo parece”, indica la portavoz de las familias.

Falta también una cuidadora desde inicio de curso La presidenta de la ANPA, Conchi Ventoso, señala que al problema de falta de enfermera desde hace dos semanas se le suma también el de una cuidadora. De ocho que debemos tener, hay siete. Indica que una de ellas pidió el traslado a principios de curso, se le concedió y que su puesto no ha sido cubierto de momento. Y siguen sin noticias.

De ahí que ante esta situación que ellos consideran límite hayan decidido pasar a la acción con protestas. “A partir del lunes no mandaremos a los niños al colegio. Sí, habrá unos servicios mínimos por quien pueda necesitarlo, pero esto no puede seguir así”, declara. De hecho quieren hacerse eco de una problemática que no es la primera vez que les ocurre en el centro escolar de Marxión.

Las ANPA dicen basta: “A solución pasa por poñer un autobús máis. É só cousa de vontade e de recursos” Más información

La última fue hace tan solo unos meses y por la misma situación, por el traslado de una de las dos enfermeras que tienen concedidas a otro colegio de Ribadumia. En aquella ocasión también se hizo una importante campaña de protesta y las familias fueron escuchadas. “Hay que tener en cuenta que estamos ante niños que tienen necesidades especiales y que, por lo tanto, si están concedidas esas dos enfermeras no pueden faltar durante dos semanas. Nos parece intolerable”, explican desde la ANPA. De hecho buscan hacerse oír y que Inspección atienda cuanto antes las demandas exigidas.