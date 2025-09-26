UPTA logra que la Xunta acepte que una misma persona pueda tener embarcación y viveros

La reunión tuvo lugar en Santiago

El presidente de UPTA-Agtamar, Eduardo Abad, el patrón mayor de Carril, Javier Quintáns y la presidenta de la Agrupación de Mariscadoras de Carril, María Porto, lograron arrancar el compromiso de la Consellería do Mar y modificar así el decreto que impide a día de hoy que una misma persona pueda ser titular de una embarcación de la tercera lista y de un parque de cultivo. Los tres acudieron a una reunión en Santiago con la conselleira y salieron muy satisfechos. El presidente del Pósito carrilexo indicó que “es un decreto que a nosotros en ese punto, y ahora también a la Consellería, nos parece totalmente obsoleto”. De hecho consiguieron arrancar el compromiso de que estas modificaciones puedan estar ya operativas antes de finalizar este año 2025. Eso sí, cumpliendo con las normas que estipulen. Otra de las demandas que se le trasladó a la Consellería do Mar en la reunión fue la de que la actividad del marisqueo sea compatible con otra actividad económica sin que ello suponga la pérdida del pérmex, dado los bajos niveles de ingresos en ciertas épocas del año.