La Xunta licita por 28 millones de euros las obras de ampliación de la EDAR de Ferrazo

La ampliación lleva años siendo reclamada I G.S.

La Xunta de Galicia - a través de la Consellería de Medio Ambiente- acaba de sacar a licitación por 28 millones de euros la ampliación de la EDAR de Ferrazo, en Vilagarcía. Una obra muy demandada y que será financiada en un 80% por la administración autonómica y en el 20% restante por el Concello. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 9 de diciembre para presentar sus ofertas.

Con la ampliación la nueva Estación Depuradora de Augas Residuais tendrá capacidad para dar servicio a unos 100.000 habitantes frente a los 46.000 para los que fue diseñada cuando se puso en funcionamiento. De hecho es destacable que la población de la ciudad varía, y mucho, dependiendo de si son meses de verano o de invierno. La actuación permitirá resolver los principales problemas detectados en un estudio que se hizo sobre la EDAR actual y que son, principalmente, la insuficiente capacidad hidráulica y de tratamiento de cargas y lodos.

Actuaciones previstas

Las obras se ejecutarán en el mismo emplazamiento que ocupa ahora la EDAR y no interrumpirán en ningún momento su funcionamiento. Lo que se hará en construir nuevas líneas de agua, de lodo y de biogás. Así pues la línea de agua prevista integrará los procesos de pretratamiento (a alojar en uno o varios edificios de desodorización); nuevo tratamiento biológico; decantación secundaria; tratamiento terciario de desinfección y un sistema de eliminación química de fósforo.

A mayores se construirá un nuevo bombeo al emisario submarino existente y se evaluará la necesidad de modificar las bocas existentes y aumentar el número de difusores para que se ajusten al caudal de diseño máximo de la EDAR.

En cuanto a la línea de lodos, esta se situará dentro del actual edificio. Se instalará el sistema de desodorización y se diseñarán dos líneas teniendo en cuenta que cada una de ellas deberá tener capacidad para tratar el caudal diario. Por su parte la línea de biogás estará integrada por gasómetro, tratamiento de afino de biogás previo al motor y motor con recuperación de energía.

A mayores se remodelarán los actuales edificios de control y de lodos y se demolerá la actual instalación de pretratamiento. El emisario al medio marino se reparará si es necesario.

Una vez que las obras estén completadas las instalaciones dispondrán de capacidad hidráulica para gestionar las aguas que se generan en tiempo seco y optimizar así el funcionamiento en tiempo de lluvia gracias al aumento del caudal medio. Este pasará de los 250 l/s actuales a los 500 l/s. Es decir, se duplica la capacidad.