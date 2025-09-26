Mi cuenta

Vilagarcía

La exportación e importación con China, a análisis en Salnés Empresarial

La asociación mantuvo un encuentro en el Vivero de Empresas de Barro

Fátima Frieiro
26/09/2025 17:50
Imagen de la reunión
Imagen de la reunión

La Asociación Salnés Empresarial celebró un encuentro en el Vivero de Empresas de Barro centrado en las oportunidades de negocio con el mercado chino. Durante la sesión uno de los socios compartió su experiencia directa en operaciones de exportación e importación, trasladando a los asistentes las singularidades de este país y los retos que plantea el intercambio de bienes y servicios.

El encuentro contó además con la participación de un empresario chino que está conociendo de primera mano el tejido empresarial de O Salnés, lo que permitió –dicen desde la entidad– un “enriquecedor intercambio cultural y económico”.

En la jornada participaron tanto pymes como profesionales autónomos, quedando patente que no es necesario ser una gran empresa para plantearse la internacionalización fuera de la Unión Europea. Se subrayó que, actuando de manera conjunta, los grupos de empresas pueden alcanzar acuerdos viables y competitivos en mercados internacionales.

Fruto de esta cita en concreto en Barro ya se han planteado posibles alianzas estratégicas para poner en marcha proyectos conjuntos orientados a la internacionalización.

