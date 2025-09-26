Estos son los 12 viales que se asfaltarán en Vilagarcía antes de que acabe el año

Un asfaltado anterior en la avenida Juan Carlos I en VilagarcíaMónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía acaba de adjudicar por 344.000 euros los dos lotes de asfaltado que permitirán pavimentar un total de 12 viales en el término municipal. Los trabajos incluidos en el primero de esos lotes los ejecutará la empresa Marconsa por 286.000 euros para mejorar nueve carreteras. El segundo le corresponde a Covsa para actuar en tres por 58.000 euros.

El primer lote

Así pues las actuaciones más cuantiosas contemplan el arreglo de accesos muy utilizados por vecinos y visitantes, como pueden ser el del Hospital do Salnés desde la N-640 o la rotonda de O Cavadelo, que conecta la avenida Valle-Inclán con la de A Mariña. También se realizarán arreglos en otras siete carreteras como son la calle San Andrés (en Carril); Fondo da Vila (en Trabanca Sardiñeira); Ramón Martínez (en O Piñeiriño); Adolfo Pedrido Morla, Feal e Marxiada (Sobradelo). En estas dos últimas se instalarán bandas reductoras de velocidad y la calle Fonte de Faxilde. Aprovechando estas tareas en la calle Marxiada se renovará y ampliará la red de pluviales y en la de Feal se hará lo mismo con la de fecales. El plazo de ejecución es de tres meses.

El segundo lote

Por su parte en el lote de Covsa se incluye la actuación en la calle Fontecarmoa y las travesías Rosalía de Castro. En este caso son tres vías cuyo firme ya “esgotou a súa vida útil”, según palabras que recoge el informe técnico realizado. Aprovechando estas tareas se instalarán también varias bandas reductoras de velocidad y se pintará la señalización horizontal. El plazo de ejecución es de un mes.

Como ya se había señalado en su día por parte de la administración municipal el último tramo del año estará cargado de actuaciones repartidas por todos los puntos de la localidad. Además de las ya citadas ya empezaron las labores de reparación del talud que conecta el parque Valdés Bermejo con el Castro Alobre, que deberán estar listas en dos meses.

A mediados de la próxima semana empezarán también las tareas de mejora del saneamiento en la avenida Rosalía de Castro. De hecho en concreto se actuará entre el cruce de la Rúa Esperanza y el de la Rúa Lucena, unos cien metros de recorrido. Del mismo modo también empezarán próximamente las obras de Vilar Ponte (en el barrio de Os Duráns), en donde se ampliará la red para evitar desbordamientos y, aprovechando los trabajos, se creará un nuevo acceso hacia la Rúa Marxión como estaban comprometidos.