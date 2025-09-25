Ravella prevé ingresar este 2025 casi 13 millones de euros en impuestos

Alberto Varela durante un pleno municipalMónica Ferreirós

El gobierno local de Vilagarcía prevé ingresar en este año 2025 casi 13 millones de euros en impuestos. Así se refleja en el borrador del presupuesto que el equipo de Alberto Varela busca aprobar en la sesión plenaria del jueves día 2 y para lo que – a falta de una ratificación oficial– contará con el apoyo de los ediles del BNG. Según este documento económico – que asciende a 39.455.378 euros– en el capítulo de ingresos la mayoría se obtienen por impuestos directos (12.301.926 euros), mientras que los indirectos suman un total de 605.673 euros. A mayores se contemplan 8.533.945 euros en tasas, precios públicos y otros ingresos.

El PP tilda de “maniobra propagandística” las cuentas del “bipartito” El Partido Popular de Vilagarcía tilda de “maniobra propagandística” los presupuestos del “bipartito encabezado por Alberto Varela”. Los conservadores lamentan el aplazamiento del pleno y que, pese a ello, “continúen sin facilitar información completa a la oposición”. Dice el PP que “presentaron un borrador, como hicieron el año pasado, pero seguimos sin conocer el documento definitivo”. También consideran una “falta de respeto que no se hubieran producido reuniones previas para presentar y negociar aportaciones con el partido más votado de Vilagarcía”. Es decir, ellos. Los conservadores recriminan al ejecutivo socialista su intención de pedir un préstamo de tres millones cuando “el año pasado pidieron cinco y la mayoría de las obras, por no decir todas, están sin iniciar. De los 21 millones presupuestados para inversiones ejecutaron poco más de cinco, alrededor del 23%”. Por ello los populares se preguntan “¿Qué sentido tiene seguir endeudando al Concello si no son capaces de ejecutar los presupuestos?”. Aseguran que las cuentas “llegan muy tarde” y que su aplicación no será “efectiva”.

Según el informe de Intervención en los impuestos directos se experimenta un incremento de 1,88% respecto a 2024, dado que hubo modificaciones en el IBI y también en el IAE. El capítulo de los indirectos está vinculado exclusivamente al ICIO, que es el que grava a las obras de construcción e instalación. Aquí se experimenta un aumento de un 8,10% respecto a la anualidad anterior. El aumento más significativo en cuanto a ingresos se experimenta en el capítulo de tasas. De hecho el incremento es de más de un 20%. Esto está vinculado –según indica Intervención– a eventos culturales o deportivos que empiezan a recuperarse tras la pandemia y, por lo tanto, implican más recaudación. También a la recaudación por la tasa de basura debido a los cambios en el canon de Sogama. El aumento de ingresos por multas de tráfico, que el departamento municipal achaca al refuerzo de los medios técnicos para ello, es lo que también aumenta las cuentas.

Eso sí, y pese a que es una de las líneas rojas del BNG (tal y como la propia formación señaló) para poder sacar adelante este documento en las tasas no se contempla todavía ingreso alguno por un impuesto específico para las Viviendas de Uso Turístico. Al menos no para este 2025.

Las inversiones

El capítulo de inversiones – como ya había avanzado el gobierno municipal– incluye numerosas actuaciones, algunas de ellas todavía sin desagregar, como es el Plan de Asfaltados que se lleva más de medio millón. Eso sí, además de las actuaciones que ya se habían avanzado el documento contempla la ejecución de una pista multideporte en la Rúa Ourense en Carril y en otros parques. La renovación de la iluminación que se expone es la de las calles Rosalía de Castro, Juan Carlos I, San Roque y Avenida das Carolinas. Además también hay una partida de 18.000 euros para el vestuario de la Policía Local, 18.150 euros para la renovación de la web municipal y 3.000 euros para poner aire acondicionado en la Praza de Abastos. Las cuentas de este año – que se aprobarán a escasos meses de finalizarse– apuntan a adquirir un terreno en la zona de A Torre (con 10.000 euros) y también una excavadora Resi para los cementerios (por 10.769). La mejora de la seguridad en el entorno de Pablo Picasso se llevará una partida de 22.845 euros. El mobiliario del spad se lleva una partida de 3.500 euros y el de la sala infantil es de 3.000. Para la renovación de diferente mobiliario urbano el presupuesto de este año reserva una cuantía que asciende a los 50.000 euros, aunque no se especifican los lugares.