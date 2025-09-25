La Coral Rosalía de Castro celebra los 40 años de su fundación con un festival

La presentación del festival fue en la sala de xuntasMónica Ferreirós

La Coral Rosalía de Castro sopla las 40 velas y – para celebrarlo– este sábdo realizarán un festival en el Auditorio Municipal. La actividad será las 19:30 horas, con entrada gratuita, y el repertorio “é unha sorpresa, xa que estamos ensaiando algunha canción nova”. Así lo explicó el presidente de la entidad, Felipe Gutiérrez. La cita promete ser de lo más especial, ya que el grupo estará acompañado por otras formaciones como Voces Amigas, Savia Nova, Añoranza y la academia de baile Nydia. Los miembros de la organización animan a todo el mundo a acudir a la cita y además hacen un llamamiento a inscribirse en la coral: “Queremos que as persoas maiores de Vilagarcía saiban que hai moitas cousas que facer unha vez te xubilas, como por exemplo, vir disfrutar da música con nós” La edila de Persoas Maiores, Tania García, destacó que “é toda unha honra que Vilagarcía conte cunha das agrupacións máis veteranas aínda en activo”. La directora de la agrupación es Montse Arosa, y de ella destacaron que “introduciu moitos cambios” que modernizaron y ayudaron a adaptar la coral a los tiempos actuales. Los miembros esperan “seguir traballando moitos anos máis” e “atraer á xuventude para seguir crecendo”.