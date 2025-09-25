Mi cuenta

Vilagarcía

La asociación Autismo BATA celebra un concierto benéfico con el “Orfeón Voces Graves de Arousa”

Es este viernes a las 20 horas en el Salón García

Fátima Frieiro
25/09/2025 13:14
BATA cuenta ahora también como local con la antigua unitaria de Guillán I Gonzalo Salgado

La asociación Autismo BATA organiza un concierto benéfico este viernes en el Salón García de la mano del grupo “Orfeón Voces Graves de Arousa” a partir de las ocho de la tarde. El objetivo es recaudar fondos para poder reconstruir “A Hortiña”, una zona de cultivo que la asociación utiliza para hacer talleres con los usuarios del centro. La actividad tiene entrada gratuita, pero los interesados pueden realizar su donación solidaria a través de www.migranodearena.org.

BATA nació hace más de 30 años con la intención de fomentar la inclusión social y laboral de las personas con TEA, proporcionándoles una oportunidad mediante formación y con el acompañamiento necesario para mejorar sus capacidades, facilitando así el acceso al mercado laboral y buscando la integración plena. La asociación lleva años colaborando con el Concello para el desarrollo de sus programas y actividades. En esta ocasión la entidad procura fondos para reconstruir la citada zona de cultivo. Según explican “debido ás condicións meteorolóxicas adversas no centro educativo sufrimos ano tras ano grandes danos no espazo destinado á horta”. De ahí que se reparará la zona con materiales apropiados para la misma.

